https://1prime.ru/20251204/indiya-865201671.html
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах - 04.12.2025, ПРАЙМ
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах
Индия достигла заметных результатов в индустриально-технологических сферах, например в производстве вакцин и автомобильной промышленности, заявил замглавы... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T13:30+0300
2025-12-04T13:30+0300
2025-12-04T13:30+0300
экономика
бизнес
россия
индия
рф
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Индия достигла заметных результатов в индустриально-технологических сферах, например в производстве вакцин и автомобильной промышленности, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Индия достигла больших заметных результатов в индустриально-технологических сферах. Является, например, ведущим производителем вакцин-дженериков. В Индии производится более 60% мировых вакцинных доз, которые экспортируются в более чем 150 стран мира. Обеспечивается до 40% таких крупных рынков, как американский, например, в дженериках. Tata Motors сумела успешно возродить убыточный западный автомобильный бренд - речь о Jaguar. Mahindra и Bajaj Auto обеспечивают доминирование на глобальном рынке мототехники", - сказал он на Российско-индийском бизнес-форуме. Орешкин добавил, что Индия сегодня также является фабрикой IT-услуг для всего мира. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_4cf8c9818d26e2c0e50ec7c96d370117.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, индия, рф, максим орешкин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Максим Орешкин
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах
Орешкин: Индия достигла заметных результатов в индустриально-технологических сферах