Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Индия достигла заметных результатов в индустриально-технологических сферах, например в производстве вакцин и автомобильной промышленности, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Индия достигла больших заметных результатов в индустриально-технологических сферах. Является, например, ведущим производителем вакцин-дженериков. В Индии производится более 60% мировых вакцинных доз, которые экспортируются в более чем 150 стран мира. Обеспечивается до 40% таких крупных рынков, как американский, например, в дженериках. Tata Motors сумела успешно возродить убыточный западный автомобильный бренд - речь о Jaguar. Mahindra и Bajaj Auto обеспечивают доминирование на глобальном рынке мототехники", - сказал он на Российско-индийском бизнес-форуме. Орешкин добавил, что Индия сегодня также является фабрикой IT-услуг для всего мира. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

