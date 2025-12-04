Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/indiya-865201671.html
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах - 04.12.2025, ПРАЙМ
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах
Индия достигла заметных результатов в индустриально-технологических сферах, например в производстве вакцин и автомобильной промышленности, заявил замглавы... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T13:30+0300
2025-12-04T13:30+0300
экономика
бизнес
россия
индия
рф
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Индия достигла заметных результатов в индустриально-технологических сферах, например в производстве вакцин и автомобильной промышленности, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Индия достигла больших заметных результатов в индустриально-технологических сферах. Является, например, ведущим производителем вакцин-дженериков. В Индии производится более 60% мировых вакцинных доз, которые экспортируются в более чем 150 стран мира. Обеспечивается до 40% таких крупных рынков, как американский, например, в дженериках. Tata Motors сумела успешно возродить убыточный западный автомобильный бренд - речь о Jaguar. Mahindra и Bajaj Auto обеспечивают доминирование на глобальном рынке мототехники", - сказал он на Российско-индийском бизнес-форуме. Орешкин добавил, что Индия сегодня также является фабрикой IT-услуг для всего мира. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_4cf8c9818d26e2c0e50ec7c96d370117.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, индия, рф, максим орешкин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Максим Орешкин
13:30 04.12.2025
 
Орешкин отметил успехи Индии в индустриально-технологических сферах

Орешкин: Индия достигла заметных результатов в индустриально-технологических сферах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Индия достигла заметных результатов в индустриально-технологических сферах, например в производстве вакцин и автомобильной промышленности, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Индия достигла больших заметных результатов в индустриально-технологических сферах. Является, например, ведущим производителем вакцин-дженериков. В Индии производится более 60% мировых вакцинных доз, которые экспортируются в более чем 150 стран мира. Обеспечивается до 40% таких крупных рынков, как американский, например, в дженериках. Tata Motors сумела успешно возродить убыточный западный автомобильный бренд - речь о Jaguar. Mahindra и Bajaj Auto обеспечивают доминирование на глобальном рынке мототехники", - сказал он на Российско-индийском бизнес-форуме.
Орешкин добавил, что Индия сегодня также является фабрикой IT-услуг для всего мира.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИНДИЯРФМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала