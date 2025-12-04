Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" поставил первое топливо для нового энергоблока АЭС "Куданкулам" - 04.12.2025
"Росатом" поставил первое топливо для нового энергоблока АЭС "Куданкулам"
2025-12-04T13:49+0300
2025-12-04T13:50+0300
энергетика
индия
росатом
магатэ
атомная энергетика
россия
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. "Росатом" доставил в Индию первую партию ядерного топлива для нового энергоблока №3 АЭС "Куданкулам", сообщил топливный дивизион российской атомной госкорпорации. &quot;Топливный дивизион &quot;Росатома&quot;... выполнил первую поставку ядерного топлива для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 АЭС &quot;Куданкулам&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что за время эксплуатации первых двух блоков АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000 российские и индийские специалисты проделали значительную работу по повышению их эффективности за счет внедрения усовершенствованного ядерного топлива и увеличенных топливных циклов. С 2022 года на АЭС "Куданкулам" поставляется ядерное топливо усовершенствованной конструкции ТВС-2М. Его внедрение также позволило увеличить непрерывный цикл работы энергоблоков с 12 до 18 месяцев, то есть они реже останавливаются для перегрузки топлива и вырабатывают больше электроэнергии. "Мощности второй очереди АЭС "Куданкулам" станут первыми в истории энергоблоками ВВЭР-1000, которые будут запущены сразу в 18-месячном топливном цикле", - подчеркивается в сообщении. АЭС "Куданкулам" расположена в штате Тамилнад на юге Индии. Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
индия, росатом, магатэ, атомная энергетика, россия
Энергетика, ИНДИЯ, Росатом, МАГАТЭ, атомная энергетика, РОССИЯ
13:49 04.12.2025 (обновлено: 13:50 04.12.2025)
 
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. "Росатом" доставил в Индию первую партию ядерного топлива для нового энергоблока №3 АЭС "Куданкулам", сообщил топливный дивизион российской атомной госкорпорации.

"Топливный дивизион "Росатома"... выполнил первую поставку ядерного топлива для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 АЭС "Куданкулам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время эксплуатации первых двух блоков АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000 российские и индийские специалисты проделали значительную работу по повышению их эффективности за счет внедрения усовершенствованного ядерного топлива и увеличенных топливных циклов. С 2022 года на АЭС "Куданкулам" поставляется ядерное топливо усовершенствованной конструкции ТВС-2М. Его внедрение также позволило увеличить непрерывный цикл работы энергоблоков с 12 до 18 месяцев, то есть они реже останавливаются для перегрузки топлива и вырабатывают больше электроэнергии.
"Мощности второй очереди АЭС "Куданкулам" станут первыми в истории энергоблоками ВВЭР-1000, которые будут запущены сразу в 18-месячном топливном цикле", - подчеркивается в сообщении.
АЭС "Куданкулам" расположена в штате Тамилнад на юге Индии. Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
 
Энергетика ИНДИЯ Росатом МАГАТЭ атомная энергетика РОССИЯ
 
 
