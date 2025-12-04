https://1prime.ru/20251204/indiya-865206342.html
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи - 04.12.2025, ПРАЙМ
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи
Россия готова обсудить возможность сотрудничества с производителями телеком-оборудования из Индии в части поставок базовых станций связи, заявил глава Минцифры... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T15:01+0300
2025-12-04T15:01+0300
2025-12-04T15:01+0300
экономика
технологии
россия
индия
рф
максут шадаев
минцифры
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_0:63:1001:626_1920x0_80_0_0_3f816d5282586d2eecec230999a831fc.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова обсудить возможность сотрудничества с производителями телеком-оборудования из Индии в части поставок базовых станций связи, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Выступление министра состоялось на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). "Развиваем свои разработки в сфере телекоммуникаций. Но у нас сейчас есть незакрытый дефицит с учетом наших планов - с учетом 200-250 тысяч базовых станций до конца 2030 года. И мы с удовольствием пообсуждаем возможность прихода индийских производителей базовых станций на российский рынок. Тем более мы знаем, что в Индии ведутся разработки на открытых стандартах OpenRAN, что делает, конечно, возможным и кооперацию с нашими производителями", - сказал Шадаев. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_40:0:959:689_1920x0_80_0_0_3bdd2a794498bd03ba73c407a96d0a19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, индия, рф, максут шадаев, минцифры, росконгресс
Экономика, Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Максут Шадаев, Минцифры, Росконгресс
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи
Шадаев: Россия готова сотрудничать с индийскими производителями базовых станций связи