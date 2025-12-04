Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи - 04.12.2025, ПРАЙМ
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи - 04.12.2025, ПРАЙМ
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи
Россия готова обсудить возможность сотрудничества с производителями телеком-оборудования из Индии в части поставок базовых станций связи, заявил глава Минцифры... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T15:01+0300
2025-12-04T15:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_0:63:1001:626_1920x0_80_0_0_3f816d5282586d2eecec230999a831fc.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова обсудить возможность сотрудничества с производителями телеком-оборудования из Индии в части поставок базовых станций связи, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Выступление министра состоялось на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). "Развиваем свои разработки в сфере телекоммуникаций. Но у нас сейчас есть незакрытый дефицит с учетом наших планов - с учетом 200-250 тысяч базовых станций до конца 2030 года. И мы с удовольствием пообсуждаем возможность прихода индийских производителей базовых станций на российский рынок. Тем более мы знаем, что в Индии ведутся разработки на открытых стандартах OpenRAN, что делает, конечно, возможным и кооперацию с нашими производителями", - сказал Шадаев. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
15:01 04.12.2025
 
Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи

© flickr.com / patrikmloeffФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© flickr.com / patrikmloeff
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова обсудить возможность сотрудничества с производителями телеком-оборудования из Индии в части поставок базовых станций связи, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Выступление министра состоялось на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
"Развиваем свои разработки в сфере телекоммуникаций. Но у нас сейчас есть незакрытый дефицит с учетом наших планов - с учетом 200-250 тысяч базовых станций до конца 2030 года. И мы с удовольствием пообсуждаем возможность прихода индийских производителей базовых станций на российский рынок. Тем более мы знаем, что в Индии ведутся разработки на открытых стандартах OpenRAN, что делает, конечно, возможным и кооперацию с нашими производителями", - сказал Шадаев.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
 
