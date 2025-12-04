https://1prime.ru/20251204/indiya-865206342.html

Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи

Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи - 04.12.2025, ПРАЙМ

Россия готова обсудить с Индией поставки базовых станций связи

04.12.2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова обсудить возможность сотрудничества с производителями телеком-оборудования из Индии в части поставок базовых станций связи, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Выступление министра состоялось на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). "Развиваем свои разработки в сфере телекоммуникаций. Но у нас сейчас есть незакрытый дефицит с учетом наших планов - с учетом 200-250 тысяч базовых станций до конца 2030 года. И мы с удовольствием пообсуждаем возможность прихода индийских производителей базовых станций на российский рынок. Тем более мы знаем, что в Индии ведутся разработки на открытых стандартах OpenRAN, что делает, конечно, возможным и кооперацию с нашими производителями", - сказал Шадаев. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

