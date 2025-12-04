https://1prime.ru/20251204/irak-865187765.html

В Ираке установят систему ПВО над крупнейшим в стране месторождением газа

энергетика

газ

ирак

иракский курдистан

БАГДАД, 4 дек - ПРАЙМ. Власти Ирака решили установить систему ПВО над крупнейшим в стране месторождением газа Хор-Мор на севере страны, чтобы обезопасить его от атак беспилотников после последнего нападения в конце ноября, говорится в сообщении представителя командующего вооруженными силами Сабаха ан-Наумана. Он сделал заявление по итогам специального расследования атаки на резервуары с сжиженным нефтяным газом на территории месторождения, которая привела к прекращению подачи газа на электростанции в Иракском Курдистане. Комиссия по расследованию установила, что в нападении на месторождении использовались два беспилотника, один из которых упал за пределами месторождения. Они были запущены с места, откуда такие запуски осуществлялись уже 11 раз. Причастные к этому лица установлены, выпущены ордера для их задержания. "Министерство обороны совместно с региональным правительством Курдистана в Ираке оснастит месторождение системами противовоздушной обороны и обеспечит его защиту", - отметил ан-Науман. Кроме того, по его словам, будут введены строгие меры в отношении использования и транспортировки всех типов беспилотных летательных аппаратов с требованием официального разрешения соответствующих органов. Комиссия по расследованию инцидента также решила "передислоцировать силы безопасности в восточный сектор провинции Салах-эд-Дин, чтобы устранить любые пробелы в безопасности, поддерживать координацию между службами безопасности, разведки и подразделениями, контролирующими территорию, и обеспечить единое командование". Кроме того, комиссия поручила министерствам обороны и внутренних дел, а также народному ополчению заменить командиров в этих районах компетентными руководителями.

