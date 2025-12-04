На Западе сообщили о внезапном отказе Италии от поддержки Киева
Bloomberg: Рим пересмотрел стратегию поддержки Киева, отказав в поставках оружия Украине
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Решение главы итальянского МИД Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок оружия Украине указывает на пересмотр Римом своей стратегии поддержки Киева, сообщает агентство Bloomberg.
"Эти заявления — самый явный признак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после того, как у него закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции", — говорится в статье.
Как заявляет издание, хотя администрация Мелони продолжает утверждать о поддержке Украины, именно Италия стала первой среди европейских государств, кто открыто выразил сомнения в необходимости дополнительных поставок оружия на фоне переговоров по прекращению огня.
Ранее Антонио Таяни выразил надежду на то, что вскоре Украине не потребуется оружие. Он посчитал преждевременным участие Италии в программе НАТО по закупке американских вооружений для Украины.
В ноябре газета Repubblica сообщила, что Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в США, где он должен был одобрить выделение первого транша для закупки американского вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую оперативные поставки вооружений при помощи добровольных взносов стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что Соединенные Штаты продают европейским государствам оружие для Украины с наценкой в 10%.
Москва считает, что отправка вооружений Украине препятствует мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт, и воспринимает эти действия как "игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как законные цели для России. В Кремле утверждали, что поставки вооружений со стороны Запада не способствуют переговорам и оказывают негативное влияние на ситуацию.