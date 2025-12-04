Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сообщили о внезапном отказе Италии от поддержки Киева - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/italiya-865188324.html
На Западе сообщили о внезапном отказе Италии от поддержки Киева
На Западе сообщили о внезапном отказе Италии от поддержки Киева - 04.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сообщили о внезапном отказе Италии от поддержки Киева
Решение главы итальянского МИД Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок оружия Украине указывает на пересмотр Римом своей стратегии поддержки... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T07:06+0300
2025-12-04T07:06+0300
мировая экономика
украина
сша
италия
денис шмыгаль
скотт бессент
сергей лавров
нато
мид
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8de7bd0e88394d75740989f25accc60c.jpg
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Решение главы итальянского МИД Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок оружия Украине указывает на пересмотр Римом своей стратегии поддержки Киева, сообщает агентство Bloomberg. "Эти заявления — самый явный признак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после того, как у него закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции", — говорится в статье. Как заявляет издание, хотя администрация Мелони продолжает утверждать о поддержке Украины, именно Италия стала первой среди европейских государств, кто открыто выразил сомнения в необходимости дополнительных поставок оружия на фоне переговоров по прекращению огня. Ранее Антонио Таяни выразил надежду на то, что вскоре Украине не потребуется оружие. Он посчитал преждевременным участие Италии в программе НАТО по закупке американских вооружений для Украины. В ноябре газета Repubblica сообщила, что Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в США, где он должен был одобрить выделение первого транша для закупки американского вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую оперативные поставки вооружений при помощи добровольных взносов стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что Соединенные Штаты продают европейским государствам оружие для Украины с наценкой в 10%. Москва считает, что отправка вооружений Украине препятствует мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт, и воспринимает эти действия как "игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как законные цели для России. В Кремле утверждали, что поставки вооружений со стороны Запада не способствуют переговорам и оказывают негативное влияние на ситуацию.
https://1prime.ru/20251203/ukraina-865180406.html
https://1prime.ru/20251126/ukraina-864946933.html
https://1prime.ru/20251117/ukraina-864594663.html
украина
сша
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a4c506422158722d06f153eed3916424.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, италия, денис шмыгаль, скотт бессент, сергей лавров, нато, мид, bloomberg
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ИТАЛИЯ, Денис Шмыгаль, Скотт Бессент, Сергей Лавров, НАТО, МИД, Bloomberg
07:06 04.12.2025
 
На Западе сообщили о внезапном отказе Италии от поддержки Киева

Bloomberg: Рим пересмотрел стратегию поддержки Киева, отказав в поставках оружия Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПредседатель Совета министров Италии Джорджия Мелони
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Решение главы итальянского МИД Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок оружия Украине указывает на пересмотр Римом своей стратегии поддержки Киева, сообщает агентство Bloomberg.
"Эти заявления — самый явный признак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после того, как у него закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции", — говорится в статье.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Не понадобится": в Италии дерзко высказались о помощи Украине
Вчера, 21:40
Как заявляет издание, хотя администрация Мелони продолжает утверждать о поддержке Украины, именно Италия стала первой среди европейских государств, кто открыто выразил сомнения в необходимости дополнительных поставок оружия на фоне переговоров по прекращению огня.
Ранее Антонио Таяни выразил надежду на то, что вскоре Украине не потребуется оружие. Он посчитал преждевременным участие Италии в программе НАТО по закупке американских вооружений для Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
В Италии сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции
26 ноября, 06:38
В ноябре газета Repubblica сообщила, что Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в США, где он должен был одобрить выделение первого транша для закупки американского вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую оперативные поставки вооружений при помощи добровольных взносов стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что Соединенные Штаты продают европейским государствам оружие для Украины с наценкой в 10%.
Москва считает, что отправка вооружений Украине препятствует мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт, и воспринимает эти действия как "игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как законные цели для России. В Кремле утверждали, что поставки вооружений со стороны Запада не способствуют переговорам и оказывают негативное влияние на ситуацию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
В Италии заявили, что ВСУ получили разрушительный сигнал из Киева
17 ноября, 07:02
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАИТАЛИЯДенис ШмыгальСкотт БессентСергей ЛавровНАТОМИДBloomberg
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала