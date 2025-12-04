Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск, сообщается в Telegram-канале Кремля. "Девятнадцатого декабря в 12.00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
общество , россия, владимир путин
Политика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
09:16 04.12.2025
 
Программа "Итоги года с Путиным" выйдет в эфир 19 декабря

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги года с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Девятнадцатого декабря в 12.00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
 
