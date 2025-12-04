Программа "Итоги года с Путиным" выйдет в эфир 19 декабря

https://1prime.ru/20251204/itogi-865191447.html
политика
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск, сообщается в Telegram-канале Кремля. "Девятнадцатого декабря в 12.00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
