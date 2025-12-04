https://1prime.ru/20251204/japonija-865186578.html
В Японии из-за птичьего гриппа уничтожили около 75 тысяч кур
ТОКИО, 4 дек – ПРАЙМ. Около 75 тысяч кур уничтожено в японской префектуре Тоттори на северо-западе острова Хонсю из-за распространения вируса птичьего гриппа, говорится на сайте администрации.
"Второго декабря 2025 года на птицеферме в городе Ёнаго была подтверждена вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Общее количество птицы под убой – 75 137", - уточняется в пресс-релизе.
По данным властей, ферма в Ёнаго сообщила о резком увеличении падежа птицы 1 декабря. Проведённый генетический анализ подтвердил заражение высокопатогенным штаммом вируса у 10 из 12 погибших птиц, после чего было принято решение об уничтожении кур.
Согласно данным администрации префектуры, забой был завершен в ночь на четверг. В настоящее время продолжаются работы по захоронению туш и дезинфекции помещений.
Данная вспышка стала шестой в Японии в текущем сезоне.
