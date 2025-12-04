https://1prime.ru/20251204/kabmin-865182075.html

Кабмин обсудит механизм вовлечения в оборот объектов культурного наследия

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит дополнительный механизм для вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, имеющих федеральную принадлежность, сообщила пресс-служба кабмина. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 154 и 233 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроектом, в частности, предусматривается дополнительный механизм для вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, имеющих федеральную принадлежность, а также обязательства приобретателей объектов культурного наследия по проведению работ по сохранению таких объектов.

