Кабмин обсудит механизм вовлечения в оборот объектов культурного наследия
Кабмин обсудит механизм вовлечения в оборот объектов культурного наследия
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит дополнительный механизм для вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, имеющих федеральную принадлежность, сообщила пресс-служба кабмина.
"О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 154 и 233 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроектом, в частности, предусматривается дополнительный механизм для вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, имеющих федеральную принадлежность, а также обязательства приобретателей объектов культурного наследия по проведению работ по сохранению таких объектов.
