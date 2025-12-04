Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к ОЗП 2025-2026 годов

https://1prime.ru/20251204/kabmin-865182512.html
энергетика
экономика
россия
рф
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2025-2026 годов, сообщила пресс-служба кабмина.
"О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов. Доклад представлен Минстроем России", - говорится в сообщении.
