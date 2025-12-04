https://1prime.ru/20251204/kabmin-865183174.html

Кабмин обсудит расширение полномочий регионов по дорожному движению

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит расширение полномочий регионов по дорожному движению, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроектом предлагается наделить органы государственной власти всех субъектов РФ полномочиями по утверждению перечня транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют более восьми пассажирских мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и движение которых разрешено по полосам для маршрутных транспортных средств, организованным на дорогах, расположенных на территории соответствующих субъектов страны.

