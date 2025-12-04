Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке осудили директора филиала МВД по делу о незаконной миграции - 04.12.2025, ПРАЙМ
На Камчатке осудили директора филиала МВД по делу о незаконной миграции
общество
экономика
россия
камчатский край
рф
мвд
умвд
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор директору местного филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России по делу о превышении полномочий и организации незаконной миграции, сообщает прокуратура Камчатского края. "Вынесен приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции", — проинформировало ведомство в пресс-релизе. Как установил суд, 49-летняя руководительница с июля 2021 года по апрель 2024 года организовала беспрепятственный прием экзаменов у иностранных граждан, не владеющих русским языком и базовыми знаниями о законодательстве и истории России. Это повлекло незаконную выдачу сертификатов и документов для пребывания в РФ. Для повышения рейтинговых показателей своей профессиональной деятельности она же с января по май 2024 года в отсутствие законных оснований обеспечила взимание платы за оформление уведомлений с иностранных работников, уточняется в релизе. "Преступления выявлены при содействии органов УФСБ и УМВД России по Камчатскому краю", — отмечает надзорное ведомство. Осужденной назначено 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Ей также запрещено 2 года занимать государственные должности, связанные с властными полномочиями.
ПРАЙМ
