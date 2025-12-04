Россияне с вынужденно севшего в Казахстане рейса Pegasus прилетели в Актобе

https://1prime.ru/20251204/kazahstan-865188525.html

АСТАНА, 4 дек - ПРАЙМ. Россияне с рейса Pegasus, вынужденно севшего в казахстанском Актау, прилетели в Актобе, следует из данных электронного табло аэропорта Актобе. В среду в казахстанской компании Travel Express, партнера Transavia, курирующей деятельность турецкой авиакомпании Pegasus, сообщили, что рейсом авиакомпании Scat пассажиров из Актау отправили в Алма-Ату, в четверг утром в 6.10 они вылетели в Актобе. "Авиакомпания Scat рейс 719, прибытие - 8.30 (6.30 мск)", - написано на табло аэропорта. Во вторник из-за тумана в казахстанском городе Актау, расположенном в 1200 километрах от пункта назначения города Актобе, приземлился самолет турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула. По данным казахстанского минтранса, на борту находились 216 пассажиров, из которых 186 решили добираться до Актобе самостоятельно. В самолете вместе с казахстанцами находились россияне, часть из которых отказалась покинуть самолет. Позже посольство России в Казахстане уточнило, что группа из 16 человек, включая 11 россиян, согласилась переселиться в гостиницу при гарантии бронирования билетов на прямые и стыковочные рейсы в Актобе, запланированные на 3 декабря. Их расселили в гостиницу и предоставили питание.

