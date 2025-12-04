https://1prime.ru/20251204/kitay-865191802.html

Российский торгпред рассказал о товарообороте с Китаем

экономика

россия

мировая экономика

китай

рф

торговля

ПЕКИН, 4 дек – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Товарооборот России и Китая по итогам 2025 года не достигнет прошлогодней отметки в почти 245 миллиардов долларов, но страны могут выйти на показатель в 215-225 миллиардов долларов, такой спад обусловлен, в частности, снижением мировых цен на энергоносители, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский. "Конечно не выйдем (на прошлогодний уровень товарооборота в 245 миллиардов долларов – ред.). Цены на энергоносители улетели вниз, а энергоносители занимают порядка 60-65% в нашем экспорте", - заявил Дахновский. Он отметил, что помимо энергоносителей и уменьшения экспорта китайских автомобилей в Россию, по многим другим позициям и направлениям есть большие плюсы, но даже увеличение на 15-30% по разным позициям, к примеру, по химическим материалам, не может компенсировать "просадку" по основному направлению, которым остаются энергоносители, "мы более-менее спокойны в этом плане, но все равно надо улучшать вещи". "Сейчас падение (товарооборота РФ и КНР год к году – ред.) примерно 9-9,5%, и уже на следующей неделе выйдут цифры за 11 месяцев, и мы абсолютно четко сможем сказать, сколько будет по итогам года плюс-минус 2-3 миллиарда. Я думаю, что выйдем где-то на 215-225 миллиардов долларов", - отметил торгпред. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом, по итогам десяти месяцев 2025 года товарооборот Китая и России снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов. Данные китайской таможни свидетельствуют, что в этом году объем товарооборота двух стран в месяц составлял от 17,6 миллиарда долларов до 19,8 миллиарда долларов, статистика за 11 месяцев будет опубликована 8 декабря.

китай

рф

россия, мировая экономика, китай, рф, торговля