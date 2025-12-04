Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ рассказали, как вырастут поставки газа в Китай в 2030 году - 04.12.2025
В ВТБ рассказали, как вырастут поставки газа в Китай в 2030 году
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия, по оценкам ВТБ, к 2030 году нарастит экспорт трубопроводного газа в Китай в 1,5 раза - до 56 миллиардов кубометров, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук на 16-м инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" "По оценкам ВТБ, к 2030 году экспорт российского трубопроводного газа в Китай увеличится в 1,5 раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года, достигнув 56 миллиардов кубометров в год. Из них 44 миллиарда кубометров придутся на поставки по магистрали "Сила Сибири", а 12 миллиардов кубометров – по дальневосточному маршруту", – сказал он. Сейчас российский трубопроводный газ идет в Китай только по "Силе Сибири". Поставки по этому газопроводу протяженностью около 3 тысяч километров начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии. Через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в октябре этого года сообщал, что объем поставок по этому газопроводу по итогам года превысит 38 миллиардов кубометров. Еще один маршрут поставок российского газа для китайских потребителей – дальневосточный. Он предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по дальневосточному маршруту пойдет в январе 2027 года. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров в год, по дальневосточному маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Также стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Газ по "Силе Сибири 2" может пойти с месторождений Западной Сибири. Как ожидается, контракт по проекту на 50 миллиардов кубометров в год будет рассчитан на 30 лет.
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия, по оценкам ВТБ, к 2030 году нарастит экспорт трубопроводного газа в Китай в 1,5 раза - до 56 миллиардов кубометров, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук на 16-м инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
"По оценкам ВТБ, к 2030 году экспорт российского трубопроводного газа в Китай увеличится в 1,5 раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года, достигнув 56 миллиардов кубометров в год. Из них 44 миллиарда кубометров придутся на поставки по магистрали "Сила Сибири", а 12 миллиардов кубометров – по дальневосточному маршруту", – сказал он.
Сейчас российский трубопроводный газ идет в Китай только по "Силе Сибири". Поставки по этому газопроводу протяженностью около 3 тысяч километров начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии. Через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в октябре этого года сообщал, что объем поставок по этому газопроводу по итогам года превысит 38 миллиардов кубометров.
Еще один маршрут поставок российского газа для китайских потребителей – дальневосточный. Он предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по дальневосточному маршруту пойдет в январе 2027 года.
"Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров в год, по дальневосточному маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Также стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Газ по "Силе Сибири 2" может пойти с месторождений Западной Сибири. Как ожидается, контракт по проекту на 50 миллиардов кубометров в год будет рассчитан на 30 лет.
 
