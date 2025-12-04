https://1prime.ru/20251204/kolichestvo-865186435.html
В аэропорту "Владивосток" в 2,2 раза увеличилось количество товарных партий
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - ПРАЙМ. Количество товарных партий, оформленный таможенниками, в аэропорту "Владивосток" увеличилось в 2,2 раза, сообщает Владивостокская таможня.
"За 10 месяцев 2025 года… количество оформленных таможенниками товарных партий также увеличилось в 2,2 раза, при этом их объем превысил 866 тонн. Это в 8,8 раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Пассажиропоток в международном аэропорту "Владивосток" также увеличился на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 596 тысяч человек.
