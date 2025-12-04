Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту "Владивосток" в 2,2 раза увеличилось количество товарных партий - 04.12.2025
В аэропорту "Владивосток" в 2,2 раза увеличилось количество товарных партий
2025-12-04T04:27+0300
2025-12-04T04:27+0300
бизнес
экономика
россия
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - ПРАЙМ. Количество товарных партий, оформленный таможенниками, в аэропорту "Владивосток" увеличилось в 2,2 раза, сообщает Владивостокская таможня. "За 10 месяцев 2025 года… количество оформленных таможенниками товарных партий также увеличилось в 2,2 раза, при этом их объем превысил 866 тонн. Это в 8,8 раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. Пассажиропоток в международном аэропорту "Владивосток" также увеличился на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 596 тысяч человек.
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
04:27 04.12.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - ПРАЙМ. Количество товарных партий, оформленный таможенниками, в аэропорту "Владивосток" увеличилось в 2,2 раза, сообщает Владивостокская таможня.
"За 10 месяцев 2025 года… количество оформленных таможенниками товарных партий также увеличилось в 2,2 раза, при этом их объем превысил 866 тонн. Это в 8,8 раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Пассажиропоток в международном аэропорту "Владивосток" также увеличился на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 596 тысяч человек.
 
Экономика Бизнес РОССИЯ
 
 
