Глава МВФ посетит Китай для открытия регионального центра

2025-12-04T22:51+0300
2025-12-04T22:51+0300
2025-12-04T22:51+0300
экономика
мировая экономика
китай
пекин
кристалина георгиева
мвф
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посетит Китай на следующей неделе для открытия регионального центра и проведет встречи с руководством КНР, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Директор-распорядитель посетит Китай на следующей неделе, где 8 декабря примет участие в церемонии открытия Шанхайского центра МВФ. Затем она отправится в Пекин, где 9 декабря примет участие в диалоге "1+10" с Китаем, а 10 декабря выступит на пресс-конференции, посвященной четвёртой статье МВФ в Китае в 2025 году", - сказала Козак на брифинге. Встречи с руководством КНР у главы МВФ состоятся в Пекине. Согласно Статье IV МВФ, фонд проводит со странами-участницами консультации, в рамках чего представители международной организации приезжают в страну для сбора экономических данных. По итогам МВФ готовит доклад об экономическом состоянии в стране.
китай
пекин
