Глава МВФ посетит Китай для открытия регионального центра - 04.12.2025, ПРАЙМ
Глава МВФ посетит Китай для открытия регионального центра
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посетит Китай на следующей неделе для открытия регионального центра и проведет встречи с руководством КНР, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Директор-распорядитель посетит Китай на следующей неделе, где 8 декабря примет участие в церемонии открытия Шанхайского центра МВФ. Затем она отправится в Пекин, где 9 декабря примет участие в диалоге "1+10" с Китаем, а 10 декабря выступит на пресс-конференции, посвященной четвёртой статье МВФ в Китае в 2025 году", - сказала Козак на брифинге. Встречи с руководством КНР у главы МВФ состоятся в Пекине. Согласно Статье IV МВФ, фонд проводит со странами-участницами консультации, в рамках чего представители международной организации приезжают в страну для сбора экономических данных. По итогам МВФ готовит доклад об экономическом состоянии в стране.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
22:51 04.12.2025
 
Глава МВФ посетит Китай для открытия регионального центра

Глава МВФ Георгиева посетит Китай на следующей неделе для открытия регионального центра

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посетит Китай на следующей неделе для открытия регионального центра и проведет встречи с руководством КНР, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Директор-распорядитель посетит Китай на следующей неделе, где 8 декабря примет участие в церемонии открытия Шанхайского центра МВФ. Затем она отправится в Пекин, где 9 декабря примет участие в диалоге "1+10" с Китаем, а 10 декабря выступит на пресс-конференции, посвященной четвёртой статье МВФ в Китае в 2025 году", - сказала Козак на брифинге.
Встречи с руководством КНР у главы МВФ состоятся в Пекине.
Согласно Статье IV МВФ, фонд проводит со странами-участницами консультации, в рамках чего представители международной организации приезжают в страну для сбора экономических данных. По итогам МВФ готовит доклад об экономическом состоянии в стране.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала