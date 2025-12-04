Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Ростех" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Компания "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") построит в Крыму вблизи Симферополя новую газотурбинную электростанцию мощностью 135 Мегаватт на базе отечественного оборудования, сообщили в "Ростехе". "Компания "Технопромэкспорт" госкорпорации "Ростех" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 Мегаватт. ГТЭС возведут вблизи Симферополя для повышения надежности энергосистемы региона. Станция будет построена на базе отечественного энергооборудования", - говорится в сообщении. Ключевой особенностью электростанции станет ее маневренность - она будет работать в простом цикле, обеспечивая оперативное включение в сеть в часы максимального энергопотребления для покрытия пиковых нагрузок, отметили в "Ростехе". Там уточнили, что проект предусматривает техническую возможность наращивания мощности с переводом станции на парогазовый цикл. "В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, это значительно повысит КПД и установленную мощность объекта", - пояснили в госкорпорации. "Новая ГТЭС на полуострове обеспечит еще большую выработку электроэнергии для Юга России, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты. Предприятия госкорпорации проведут основную часть работ, включая изготовление и поставку генерирующего оборудования", - отметили в "Ростехе". Основным оборудованием на станции станут шесть полностью российских быстровозводимых газотурбинных агрегатов ГТА-25 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех"). В их составе применяются индустриальные двигатели ПС-90ГП-25 мощностью 22,5 Мегаватт каждый. Они уже успешно эксплуатируются на других объектах ТЭК, в частности, в составе парогазовых установок (ПГУ) на ТЭЦ "Сакская" в Крыму.
"Ростех" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию

Компания "Технопромэкспорт" построит в Крыму новую ГТЭС мощностью 135 мегаватт

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Компания "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") построит в Крыму вблизи Симферополя новую газотурбинную электростанцию мощностью 135 Мегаватт на базе отечественного оборудования, сообщили в "Ростехе".
"Компания "Технопромэкспорт" госкорпорации "Ростех" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 Мегаватт. ГТЭС возведут вблизи Симферополя для повышения надежности энергосистемы региона. Станция будет построена на базе отечественного энергооборудования", - говорится в сообщении.
Ключевой особенностью электростанции станет ее маневренность - она будет работать в простом цикле, обеспечивая оперативное включение в сеть в часы максимального энергопотребления для покрытия пиковых нагрузок, отметили в "Ростехе".
Там уточнили, что проект предусматривает техническую возможность наращивания мощности с переводом станции на парогазовый цикл. "В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, это значительно повысит КПД и установленную мощность объекта", - пояснили в госкорпорации.
"Новая ГТЭС на полуострове обеспечит еще большую выработку электроэнергии для Юга России, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты. Предприятия госкорпорации проведут основную часть работ, включая изготовление и поставку генерирующего оборудования", - отметили в "Ростехе".
Основным оборудованием на станции станут шесть полностью российских быстровозводимых газотурбинных агрегатов ГТА-25 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех"). В их составе применяются индустриальные двигатели ПС-90ГП-25 мощностью 22,5 Мегаватт каждый. Они уже успешно эксплуатируются на других объектах ТЭК, в частности, в составе парогазовых установок (ПГУ) на ТЭЦ "Сакская" в Крыму.
 
