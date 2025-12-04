https://1prime.ru/20251204/kurs-865217794.html

Курс юаня обновил минимум с февраля 2023 года

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во второй половине четверга усилил падение на фоне возврата отрицательных ставок по юаню и обновил минимум с февраля 2023 года ниже отметки 10,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск падал на 12 копеек (-1,1%), до 10,75 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,69-10,88 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,34 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,101 против 7,072 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,91 рубля - на минимуме с мая 2023 года Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в четверг усиливает падение и в течение дня торговался ниже уровня 10,75 рубля. Таким образом, курс китайской валюты обновляет минимум с февраля 2023 года. "Подорожанию рубля может способствовать стремление многих участников валютного рынка, прежде всего экспортеров, быстрее продать иностранную валюту. Это вызвано опасениями, что курс рубля ускорит рост из-за увеличения с 5 декабря более чем в 1,5 раза объема ежедневных продаж валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет -0,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,02% на предыдущих торгах. То есть индикатор впервые за несколько недель перешел к отрицательную область. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.28 мск повышалась на 0,2%, до 62,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 98,8 пункта. Прогнозы Месячный объем продаваемой в декабре Центробанком валюты на рынке в рамках работы с ФНБ обновит рекорд с пандемии, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Такие новости способствовали временному укреплению рубля даже с учетом того, что фактически продажи в новом объеме еще не начались и что операции по бюджетному правилу в более долгосрочной перспективе нейтральны для курса. Тем не менее на время на фоне увеличения продаж курс юаня еще может остаться ниже 11 рублей", - считает он. Однако курс рубля уже и так завышен, особенно с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров, считает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Это делает инвалюту привлекательной для долгосрочных вложений. К тому же спрос на нее может увеличиваться с приближением длинных новогодних выходных. В том числе из-за того, что многие предпочитают пережидать их в иностранной валюте, опасаясь реализации каких-либо рисков", - говорит он. Кроме того, с января ЦБ уменьшит продажи валюты в объеме, который он равномерно реализовывал в 2025 году из-за внепланового прекращения таких операций в предыдущие годы, считает Бабин. "Это способно вернуть курс рубля на более низкий экономически оправданный уровень, что уже сейчас может создавать дополнительный спрос на инвалюту", - резюмирует эксперт.

