https://1prime.ru/20251204/lnr-865217193.html

Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР

Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР - 04.12.2025, ПРАЙМ

Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР

Вице-премьер России Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили задачи социально-экономического развития региона и в том... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T17:31+0300

2025-12-04T17:31+0300

2025-12-04T17:31+0300

россия

рф

александр новак

лнр

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили задачи социально-экономического развития региона и в том числе вопросы стабильного прохождения осенне-зимнего периода, сообщил кабмин РФ. "Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником", - говорится в сообщении. "Стороны обсудили задачи социально-экономического развития региона, в том числе вопросы повышения надежности работы электроэнергетической и газовой инфраструктуры, стабильного прохождения осенне-зимнего периода" - добавляется там.

https://1prime.ru/20251118/tsivilev-864660065.html

рф

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, александр новак, лнр