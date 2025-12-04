https://1prime.ru/20251204/lnr-865217193.html
Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили задачи социально-экономического развития региона и в том числе вопросы стабильного прохождения осенне-зимнего периода, сообщил кабмин РФ. "Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником", - говорится в сообщении. "Стороны обсудили задачи социально-экономического развития региона, в том числе вопросы повышения надежности работы электроэнергетической и газовой инфраструктуры, стабильного прохождения осенне-зимнего периода" - добавляется там.
