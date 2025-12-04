Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/lnr-865217193.html
Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР
Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР - 04.12.2025, ПРАЙМ
Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР
Вице-премьер России Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили задачи социально-экономического развития региона и в том... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T17:31+0300
2025-12-04T17:31+0300
россия
рф
александр новак
лнр
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили задачи социально-экономического развития региона и в том числе вопросы стабильного прохождения осенне-зимнего периода, сообщил кабмин РФ. "Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником", - говорится в сообщении. "Стороны обсудили задачи социально-экономического развития региона, в том числе вопросы повышения надежности работы электроэнергетической и газовой инфраструктуры, стабильного прохождения осенне-зимнего периода" - добавляется там.
https://1prime.ru/20251118/tsivilev-864660065.html
рф
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, александр новак, лнр
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, ЛНР
17:31 04.12.2025
 
Новак и Пасечник обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР

Новак и Пасечник обсудили вопросы стабильного прохождения осенне-зимнего периода в ЛНР

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили задачи социально-экономического развития региона и в том числе вопросы стабильного прохождения осенне-зимнего периода, сообщил кабмин РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником", - говорится в сообщении.
"Стороны обсудили задачи социально-экономического развития региона, в том числе вопросы повышения надежности работы электроэнергетической и газовой инфраструктуры, стабильного прохождения осенне-зимнего периода" - добавляется там.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев
18 ноября, 16:24
 
РОССИЯРФАлександр НовакЛНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала