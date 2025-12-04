https://1prime.ru/20251204/makron-865193299.html

Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине

Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине

Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине

Глава Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

украина

эммануэль макрон

франция

всу

си цзиньпин

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином."Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки, по меньшей мере, прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре", — заявил Макрон.Вооруженные силы России в последние месяцы значительно увеличили интенсивность ударов по критической инфраструктуре киевского режима, связанной исключительно с ВСУ. Ракеты и дроны бьют по объектам электрогенерации, локомотивным депо, аэродромам и промышленным предприятиям.ВС России наносят удары по ним в ответ на непрекращающиеся теракты, совершаемые против гражданский Украиной.Так, на прошлой неделе служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины несколько раз атаковали танкеры в Черном море. При этом Киев подтвердил, что стоит за нападениями, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.Россия решительно осудила эти теракты, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима.

украина

франция

2025

Новости

украина, эммануэль макрон, франция, всу, си цзиньпин