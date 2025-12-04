Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине - 04.12.2025
Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине
Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине - 04.12.2025, ПРАЙМ
Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине
Глава Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи с председателем КНР Си... | 04.12.2025, ПРАЙМ
украина
эммануэль макрон
франция
всу
си цзиньпин
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином."Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки, по меньшей мере, прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре", — заявил Макрон.Вооруженные силы России в последние месяцы значительно увеличили интенсивность ударов по критической инфраструктуре киевского режима, связанной исключительно с ВСУ. Ракеты и дроны бьют по объектам электрогенерации, локомотивным депо, аэродромам и промышленным предприятиям.ВС России наносят удары по ним в ответ на непрекращающиеся теракты, совершаемые против гражданский Украиной.Так, на прошлой неделе служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины несколько раз атаковали танкеры в Черном море. При этом Киев подтвердил, что стоит за нападениями, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.Россия решительно осудила эти теракты, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима.
украина
франция
украина, эммануэль макрон, франция, всу, си цзиньпин
УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, ВСУ, Си Цзиньпин
10:29 04.12.2025
 
Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине

Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины

© РИА Новости . Стрингер
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки, по меньшей мере, прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре", — заявил Макрон.
Вооруженные силы России в последние месяцы значительно увеличили интенсивность ударов по критической инфраструктуре киевского режима, связанной исключительно с ВСУ. Ракеты и дроны бьют по объектам электрогенерации, локомотивным депо, аэродромам и промышленным предприятиям.

ВС России наносят удары по ним в ответ на непрекращающиеся теракты, совершаемые против гражданский Украиной.
Так, на прошлой неделе служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины несколько раз атаковали танкеры в Черном море. При этом Киев подтвердил, что стоит за нападениями, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Россия решительно осудила эти теракты, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима.
УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, ВСУ, Си Цзиньпин
 
 
