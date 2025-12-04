https://1prime.ru/20251204/manturov-865188604.html

Мантуров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в Арктике

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что видит перспективные направления для российско-индийского взаимодействия в Арктике. "Организация совместного производства судов арктического класса может стать перспективным направлением сотрудничества", - ответил он на вопрос о возможных форматах партнерства России и Индии в сфере арктического судостроения. Как подчеркнул первый вице-премьер, для навигации в Арктике нужны грузовые суда высокого арктического класса (танкеры, балкеры, контейнеровозы, СПГ-газовозы), поскольку в этом регионе климат и геофизические условия довольно сложные. Мантуров также добавил, что страны уже ведут диалог по этой теме в рамках специально созданной рабочей группы Межправительственной российско-индийской комиссии, которую возглавляют "Росатом" и министерство портов, судоходства и водных путей Индии. В конце августа Мантуров сообщил, что Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север-Юг". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 по мск.

