https://1prime.ru/20251204/manturov-865188604.html
Мантуров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в Арктике
Мантуров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в Арктике - 04.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в Арктике
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что видит перспективные направления для российско-индийского взаимодействия в Арктике. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T07:16+0300
2025-12-04T07:16+0300
2025-12-04T07:16+0300
россия
экономика
индия
арктика
рф
денис мантуров
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865188604.jpg?1764821790
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что видит перспективные направления для российско-индийского взаимодействия в Арктике.
"Организация совместного производства судов арктического класса может стать перспективным направлением сотрудничества", - ответил он на вопрос о возможных форматах партнерства России и Индии в сфере арктического судостроения.
Как подчеркнул первый вице-премьер, для навигации в Арктике нужны грузовые суда высокого арктического класса (танкеры, балкеры, контейнеровозы, СПГ-газовозы), поскольку в этом регионе климат и геофизические условия довольно сложные.
Мантуров также добавил, что страны уже ведут диалог по этой теме в рамках специально созданной рабочей группы Межправительственной российско-индийской комиссии, которую возглавляют "Росатом" и министерство портов, судоходства и водных путей Индии.
В конце августа Мантуров сообщил, что Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север-Юг".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 по мск.
индия
арктика
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, арктика, рф, денис мантуров, росатом
РОССИЯ, Экономика, ИНДИЯ, АРКТИКА, РФ, Денис Мантуров, Росатом
Мантуров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в Арктике
Мантуров: сотрудничество России и Индии в Арктике может стать перспективным направлением
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что видит перспективные направления для российско-индийского взаимодействия в Арктике.
"Организация совместного производства судов арктического класса может стать перспективным направлением сотрудничества", - ответил он на вопрос о возможных форматах партнерства России и Индии в сфере арктического судостроения.
Как подчеркнул первый вице-премьер, для навигации в Арктике нужны грузовые суда высокого арктического класса (танкеры, балкеры, контейнеровозы, СПГ-газовозы), поскольку в этом регионе климат и геофизические условия довольно сложные.
Мантуров также добавил, что страны уже ведут диалог по этой теме в рамках специально созданной рабочей группы Межправительственной российско-индийской комиссии, которую возглавляют "Росатом" и министерство портов, судоходства и водных путей Индии.
В конце августа Мантуров сообщил, что Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север-Юг".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 по мск.