2025-12-04T07:31+0300
2025-12-04T07:31+0300
бизнес
россия
экономика
индия
рф
денис мантуров
минпромторг
07:31 04.12.2025
 
Мантуров рассказал о новом этапе российско-индийского сотрудничества

Мантуров: российско-индийское производство гражданских самолетов может стать новым этапом

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Совместное производство гражданских самолетов может стать новым этапом российско-индийского сотрудничества, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Россия - тот партнер, который готов работать с Индией не только в части поставки современной авиационной техники, но и содействовать развитию собственной авиационной индустрии Индии. В этом смысле, как нам кажется, взаимный интерес может представлять наращивание сотрудничества не только в области военной, но и в части гражданской авиации", - заявил он.
Первый вице-премьер напомнил, что страны ведут плодотворное многолетнее сотрудничество в сфере авиации. Например, знаменитые истребители МиГ-21 и многофункциональные Су-30МКИ, производимые по лицензии в Индии.
Мантуров подчеркнул, что Индия активно развивает промышленность в рамках концепции Make in India, в том числе "интенсивно развивается" и рынок авиаперевозок.
"Российские самолеты "Суперджет" на сегодняшний день перевезли уже более 40 миллионов пассажиров, они активно эксплуатируются российскими авиакомпаниями на внутренних и международных маршрутах. По мере сертификации и масштабирования серийного производства обновленной версии этого самолета актуальность сотрудничества с индийскими партнерами будет возрастать, и его можно будет обсуждать уже более предметно", - также сообщил он.
В сентябре замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев говорил, что Минпромторг РФ видит хорошее взаимодополнение России и Индии в сфере гражданского авиастроения и считает, что сотрудничество в этом направлении может получить "новое дыхание".
В конце августа Мантуров в рамках 26-го заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству отмечал, что России и Индии надо наращивать партнерство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, в химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 по мск.
 
