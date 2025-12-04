https://1prime.ru/20251204/manturov-865189097.html
Мантуров предложил Индии нарастить поставки ряда товаров в Россию
Мантуров предложил Индии нарастить поставки ряда товаров в Россию - 04.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров предложил Индии нарастить поставки ряда товаров в Россию
Индийские компании могли бы нарастить поставки на российский рынок ряда востребованных товаров, например химикатов, текстиля и продовольствия, рассказал в... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T07:46+0300
2025-12-04T07:46+0300
2025-12-04T08:16+0300
бизнес
россия
экономика
индия
рф
денис мантуров
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индийские компании могли бы нарастить поставки на российский рынок ряда востребованных товаров, например химикатов, текстиля и продовольствия, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Индия может претендовать на статус значимого партнера по ряду востребованных товарных категорий. Это те категории, где потенциал индийских производителей позволяет замещать продукцию, ранее поступавшую из недружественных стран, обеспечивая при этом ее высокое качество и конкурентную стоимость", - отметил он. Среди ключевых направлений для Индии первый вице-премьер назвал продукцию химической промышленности, различные виды сырья, оборудования и комплектующих, текстильную продукцию, товары повседневного спроса и поставки продовольствия. Также Мантуров напомнил, что российско-индийский товарооборот уже к 2030 году должен достичь 100 миллиардов долларов. В конце августа Мантуров сообщал, что товарооборот между Россией и Индией за последние пять лет вырос почти в семь раз, республика уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РФ. Помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.
