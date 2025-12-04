https://1prime.ru/20251204/manturov-865189097.html

Мантуров предложил Индии нарастить поставки ряда товаров в Россию

Мантуров предложил Индии нарастить поставки ряда товаров в Россию - 04.12.2025, ПРАЙМ

Мантуров предложил Индии нарастить поставки ряда товаров в Россию

Индийские компании могли бы нарастить поставки на российский рынок ряда востребованных товаров, например химикатов, текстиля и продовольствия, рассказал в... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T07:46+0300

2025-12-04T07:46+0300

2025-12-04T08:16+0300

бизнес

россия

экономика

индия

рф

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6c9265a911383502a0da4d928f0de08.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индийские компании могли бы нарастить поставки на российский рынок ряда востребованных товаров, например химикатов, текстиля и продовольствия, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Индия может претендовать на статус значимого партнера по ряду востребованных товарных категорий. Это те категории, где потенциал индийских производителей позволяет замещать продукцию, ранее поступавшую из недружественных стран, обеспечивая при этом ее высокое качество и конкурентную стоимость", - отметил он. Среди ключевых направлений для Индии первый вице-премьер назвал продукцию химической промышленности, различные виды сырья, оборудования и комплектующих, текстильную продукцию, товары повседневного спроса и поставки продовольствия. Также Мантуров напомнил, что российско-индийский товарооборот уже к 2030 году должен достичь 100 миллиардов долларов. В конце августа Мантуров сообщал, что товарооборот между Россией и Индией за последние пять лет вырос почти в семь раз, республика уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РФ. Помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, рф, денис мантуров