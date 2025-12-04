СМИ: Meta* начала удалять аккаунты австралийских подростков

https://1prime.ru/20251204/meta-865185683.html

2025-12-04T02:56+0300

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Компания Meta* (запрещена в России как экстремистская) с четверга начала удалять аккаунты австралийских подростков до 16 лет в своих соцсетях, сообщает телеканал ABC. Ранее стало известно, что правительство Австралии с 10 декабря планирует ввести запрет на использование социальных сетей Facebook*, Instagram* (обе запрещены в РФ как экстремистские), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков в возрасте до 16 лет, грозят штрафы в размере около 50 миллионов долларов. "Хотя официально закон вступает в силу 10 декабря, Meta* начала удалять аккаунты Instagram*, Threads* и Facebook* с сегодняшнего дня, 4 декабря", - говорится в сообщении телеканала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

