Украинские боевики обстреливали жителей Красноармейска, заявили в МИД - 04.12.2025, ПРАЙМ
Украинские боевики обстреливали жителей Красноармейска, заявили в МИД
2025-12-04T05:54+0300
2025-12-04T05:54+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Украинские боевики обстреливали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть зону боевых действий и выйти к российским войскам, рассказала жительница города послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который предоставил РИА Новости видео беседы. Жительница Красноармейска 1968 года рождения решила покинуть опасный город через несколько дней после того, как пропал ее больной ДЦП сын. О нем долго не было никаких вестей, она предполагает, что к его исчезновению причастен один из патрулей украинских боевиков, на тот момент контролировавших город. "Мы же для них не люди, мы как бы предатели для них, получается, мирные, что мы их предаем, Украину, и уходим на другую сторону. Только из-за этого они могут поубивать", - рассказала она. По ее словам, по дороге их атаковали украинские дроны. Боевики также обстреляли их из автоматов и минометов. Кума женщины отстала и потерялась, еще два молодых человека погибли, двое получили ранения, добавил она. Им, по ее словам, не помогло даже то, что они махали боевикам белыми тряпками. "Тряпочки были белые. Мы махали тряпочками и кричали, что мирные идут, гражданские", - вспоминает женщина. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Украинские боевики обстреливали жителей Красноармейска, заявили в МИД

Посол Мирошник: украинские боевики обстреливали мирных жителей Красноармейска

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Украинские боевики обстреливали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть зону боевых действий и выйти к российским войскам, рассказала жительница города послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который предоставил РИА Новости видео беседы.
Жительница Красноармейска 1968 года рождения решила покинуть опасный город через несколько дней после того, как пропал ее больной ДЦП сын. О нем долго не было никаких вестей, она предполагает, что к его исчезновению причастен один из патрулей украинских боевиков, на тот момент контролировавших город.
"Мы же для них не люди, мы как бы предатели для них, получается, мирные, что мы их предаем, Украину, и уходим на другую сторону. Только из-за этого они могут поубивать", - рассказала она.
По ее словам, по дороге их атаковали украинские дроны. Боевики также обстреляли их из автоматов и минометов. Кума женщины отстала и потерялась, еще два молодых человека погибли, двое получили ранения, добавил она. Им, по ее словам, не помогло даже то, что они махали боевикам белыми тряпками.
"Тряпочки были белые. Мы махали тряпочками и кричали, что мирные идут, гражданские", - вспоминает женщина.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
 
