Число долларовых миллиардеров в мире выросло почти на девять процентов

Число долларовых миллиардеров в мире выросло почти на девять процентов

2025-12-04T14:42+0300

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Количество долларовых миллиардеров в мире в этом году выросло почти на 9% - до 2919 человек, среди них подавляющее большинство сколотили свое состояние самостоятельно, а не получили его по наследству, говорится в материалах швейцарского банка UBS. Так, по данным банка, в этом году в мире было 2919 долларовых миллиардеров, за год их число выросло на 8,8%, или на 237 человек. При этом больше всего среди сверхбогатых было "селф-мейд" миллиардеров, которые сами заработали свое состояние - 2059 человек против 1877 в 2024 году. Тех, кто получил свое состояние по наследству - 860 человек против 805 годом ранее. "На фоне общего роста цен на акции технологических компаний и финансовые активы, несмотря на волатильность, совокупное состояние миллиардеров достигло нового максимума... Их совокупное состояние выросло до 15,8 триллиона долларов, увеличившись на 13% за 12 месяцев, благодаря росту состояния существующих миллиардеров из сферы технологий и появлению новых миллиардеров в различных секторах", - пишет UBS. Лидером по количеству миллиардеров стала Северная и Южная Америка: там их число в 2025 году выросло на 8,1% - до 1052 человек, из которых 924 пришлись на США. Состояние миллиардеров американского континента в этом году выросло на 15,5% - до 7,5 триллионов долларов. Следом расположился Азиатско-Тихоокеанский регион: здесь сверхбогатых стало на 5,6% больше - 1036 человек, из них больше всего китайцев (597) и индусов (188). Их состояние выросло на 11,1% - до 4,2 триллиона долларов. В Западной Европе миллиардеров стало больше на 10,5% - 547 человек, из которых больше всего немцев (156) и британцев (91). Общее состояние западноевропейских миллиардеров достигло 2,9 триллиона долларов (+6,7%). На Ближнем Востоке и в Африке сверхбогатых в этом году, по данным UBS, 91 человек - на 26,4% больше, чем год назад. Их состояние выросло на 34% - до 454,5 миллиардов долларов.

