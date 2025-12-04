Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил продлить переходные периоды подтверждения лекарств
Минпромторг предложил продлить переходные периоды подтверждения лекарств
Минпромторг РФ предложил продлить переходные периоды, связанные с подтверждением страны происхождения лекарств и ряда медицинский изделий, говорится в сообщении | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил продлить переходные периоды, связанные с подтверждением страны происхождения лекарств и ряда медицинский изделий, говорится в сообщении ведомства. "Предлагаемые изменения предусматривают для целей получения мер поддержки при осуществлении закупок продление до 30 июня 2026 года возможности подтверждения страны происхождения для лекарственных препаратов и отдельных медицинских изделий сертификатом о происхождении товара формы СТ-1, а также продление возможности такого подтверждения до 30 ноября 2026 года реестровой записью реестра промышленной продукции, полученной в срок до 1 июля 2026 г. без баллов", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что кроме этого предлагается перенести срок вступления в силу балльной системы лекарственных препаратов на 1 июля 2026 года.
22:16 04.12.2025
 
Минпромторг предложил продлить переходные периоды подтверждения лекарств

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил продлить переходные периоды, связанные с подтверждением страны происхождения лекарств и ряда медицинский изделий, говорится в сообщении ведомства.
"Предлагаемые изменения предусматривают для целей получения мер поддержки при осуществлении закупок продление до 30 июня 2026 года возможности подтверждения страны происхождения для лекарственных препаратов и отдельных медицинских изделий сертификатом о происхождении товара формы СТ-1, а также продление возможности такого подтверждения до 30 ноября 2026 года реестровой записью реестра промышленной продукции, полученной в срок до 1 июля 2026 г. без баллов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что кроме этого предлагается перенести срок вступления в силу балльной системы лекарственных препаратов на 1 июля 2026 года.
Заголовок открываемого материала