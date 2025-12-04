Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
После завершения конфликта с Россией Владимиру Зеленскому может угрожать опасность со стороны ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в беседе с
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. После завершения конфликта с Россией Владимиру Зеленскому может угрожать опасность со стороны ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в беседе с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом в рамках его программы "Deep Dive"."Если Зеленский примет решение прекратить конфликт, его могут убить собственные силовики", — предположил Бааб.Политолог также отметил, что наибольшая сложность в процессе мирных переговоров будет заключаться в необходимости "успокоить украинских фашистов", которые вооружены и намерены продолжать борьбу с Россией.Мирная инициатива СШАВ конце ноября Белый дом объявил о разработке предложений по урегулированию кризиса на Украине. По информации из зарубежных СМИ, план включает передачу территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма российскими, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение вооруженных сил Украины в два раза, запрет на размещение иностранных войск и вооружений, способных наносить удары вглубь России.Президент Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный мирный план Соединенных Штатов может выступать основой для будущих соглашений, но прежде необходимо тщательно проработать каждый его пункт.
23:00 04.12.2025 (обновлено: 23:01 04.12.2025)
 
На Западе раскрыли препятствие для достижения мира на Украине

Бааб: вооруженные ультранационалисты на Украине создают препятствия для мира

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. После завершения конфликта с Россией Владимиру Зеленскому может угрожать опасность со стороны ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в беседе с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом в рамках его программы "Deep Dive".
"Если Зеленский примет решение прекратить конфликт, его могут убить собственные силовики", — предположил Бааб.
Политолог также отметил, что наибольшая сложность в процессе мирных переговоров будет заключаться в необходимости "успокоить украинских фашистов", которые вооружены и намерены продолжать борьбу с Россией.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом объявил о разработке предложений по урегулированию кризиса на Украине. По информации из зарубежных СМИ, план включает передачу территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма российскими, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение вооруженных сил Украины в два раза, запрет на размещение иностранных войск и вооружений, способных наносить удары вглубь России.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный мирный план Соединенных Штатов может выступать основой для будущих соглашений, но прежде необходимо тщательно проработать каждый его пункт.
