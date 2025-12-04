https://1prime.ru/20251204/mir-865225825.html

На Западе раскрыли препятствие для достижения мира на Украине

На Западе раскрыли препятствие для достижения мира на Украине - 04.12.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли препятствие для достижения мира на Украине

После завершения конфликта с Россией Владимиру Зеленскому может угрожать опасность со стороны ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в беседе с | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T23:00+0300

2025-12-04T23:00+0300

2025-12-04T23:01+0300

в мире

украина

сша

запад

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. После завершения конфликта с Россией Владимиру Зеленскому может угрожать опасность со стороны ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в беседе с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом в рамках его программы "Deep Dive"."Если Зеленский примет решение прекратить конфликт, его могут убить собственные силовики", — предположил Бааб.Политолог также отметил, что наибольшая сложность в процессе мирных переговоров будет заключаться в необходимости "успокоить украинских фашистов", которые вооружены и намерены продолжать борьбу с Россией.Мирная инициатива СШАВ конце ноября Белый дом объявил о разработке предложений по урегулированию кризиса на Украине. По информации из зарубежных СМИ, план включает передачу территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма российскими, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение вооруженных сил Украины в два раза, запрет на размещение иностранных войск и вооружений, способных наносить удары вглубь России.Президент Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный мирный план Соединенных Штатов может выступать основой для будущих соглашений, но прежде необходимо тщательно проработать каждый его пункт.

https://1prime.ru/20251204/naselenie-865225686.html

https://1prime.ru/20251204/svo-865224770.html

украина

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, сша, запад, владимир зеленский, владимир путин