https://1prime.ru/20251204/mitroshina-865195792.html
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест - 04.12.2025, ПРАЙМ
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест
Тверской суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T11:21+0300
2025-12-04T11:21+0300
2025-12-04T11:21+0300
происшествия
бизнес
москва
рф
александра митрошина
ск рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195624_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_9890035a2b15971655734bdfad6b67da.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения", - огласил решение судья Алексей Криворучко. Защита просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве. Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга. Митрошина сперва признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично, отмечали ранее в СК РФ. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195624_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_bb5e55a96465eee160f0c8955cd122f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, рф, александра митрошина, ск рф, фнс россии
Происшествия, Бизнес, МОСКВА, РФ, Александра Митрошина, СК РФ, ФНС России
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест
Суд продлил на полгода домашний арест блогеру Митрошиной, обвиняемой в легализации денег
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения", - огласил решение судья Алексей Криворучко.
Защита просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий.
Митрошина
обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве
.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Митрошина сперва признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично, отмечали ранее в СК
РФ.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС
на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.