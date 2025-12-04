https://1prime.ru/20251204/mitroshina-865197476.html

Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денег

Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денег - 04.12.2025, ПРАЙМ

Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денег

Блогер Александра Митрошина частично признала вину в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T11:48+0300

2025-12-04T11:48+0300

2025-12-04T11:48+0300

происшествия

бизнес

москва

рф

александра митрошина

ск рф

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864123439_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_810554be1bb1a4dd724d36e133e796eb.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Блогер Александра Митрошина частично признала вину в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. "Я признаю вину частично. Я не могла предполагать, что мои действия по продаже моих квартир могут быть расценены как легализация", - сказала она. Блогер допустила, что на покупку квартир пошли деньги, сэкономленные на "налоговой оптимизации". Но подчеркнула, что не скрывала их приобретения - информация об этом была во всех ее соцсетях, а сделки проходили с использованием ее счетов. Адвокат в суде пояснил, что фактические обстоятельства ее подзащитная признала, но для их квалификации как легализации необходимо, чтобы они носили скрытный характер. Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве. Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга. Митрошина сперва признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично, отмечали ранее в СК РФ. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, рф, александра митрошина, ск рф, фнс россии