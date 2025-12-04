https://1prime.ru/20251204/modi-865218112.html
Отношения России и Индии проверены временем, заявил Моди
Отношения России и Индии проверены временем, заявил Моди - 04.12.2025, ПРАЙМ
Отношения России и Индии проверены временем, заявил Моди
Премьер Индии Нарендра Моди на фоне визита в страну президента России Владимира Путина заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели проверены временем и приносят... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T18:02+0300
2025-12-04T18:02+0300
2025-12-04T18:02+0300
политика
россия
мировая экономика
индия
москва
нарендра моди
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849939060_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_f1c0a2b89ba96878f3c95eee169226ae.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди на фоне визита в страну президента России Владимира Путина заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели проверены временем и приносят большую пользу народам двух стран. "Дружба России и Индии проверена временем, приносит огромную пользу нашим народам", - написал Моди в соцсети X, опубликовав фото со встречи с Путиным.
https://1prime.ru/20251204/manturov-865188983.html
индия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849939060_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_55139754ee271a761d73e83cb507dc7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, индия, москва, нарендра моди, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, Нарендра Моди, Владимир Путин
Отношения России и Индии проверены временем, заявил Моди
Моди: отношения России и Индии проверены временем и приносят большую пользу