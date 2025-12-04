Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отношения России и Индии проверены временем, заявил Моди - 04.12.2025, ПРАЙМ
Отношения России и Индии проверены временем, заявил Моди
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди на фоне визита в страну президента России Владимира Путина заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели проверены временем и приносят большую пользу народам двух стран. "Дружба России и Индии проверена временем, приносит огромную пользу нашим народам", - написал Моди в соцсети X, опубликовав фото со встречи с Путиным.
18:02 04.12.2025
 
Отношения России и Индии проверены временем, заявил Моди

© POOL | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди
Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди на фоне визита в страну президента России Владимира Путина заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели проверены временем и приносят большую пользу народам двух стран.
"Дружба России и Индии проверена временем, приносит огромную пользу нашим народам", - написал Моди в соцсети X, опубликовав фото со встречи с Путиным.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Мантуров рассказал о новом этапе российско-индийского сотрудничества
07:31
 
