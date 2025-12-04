https://1prime.ru/20251204/monety-865204229.html

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики"

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики" - 04.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики"

Банк России 5 декабря выпустит в обращение памятные монеты в честь отечественной мультипликации номиналом 3 и 25 рублей, посвящённые мультсериалу "Фиксики",... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T14:30+0300

2025-12-04T14:30+0300

2025-12-04T14:41+0300

экономика

финансы

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865205099_5:0:1171:656_1920x0_80_0_0_331722f9f7c1359e0537cf79e33b7edb.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России 5 декабря выпустит в обращение памятные монеты в честь отечественной мультипликации номиналом 3 и 25 рублей, посвящённые мультсериалу "Фиксики", говорится в сообщении ЦБ РФ. "Банк России 5 декабря 2025 года выпускает в обращение памятные монеты "Фиксики" серии "Российская (советская) мультипликация"; серебряную номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что серебряная монета номиналом 3 рубля имеет массу драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма (то есть одну тройскую унцию) и пробой сплава 925, имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Тираж монеты 7 тысяч экземпляров. Монеты номиналом 25 рублей имеют диаметр 27 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рублей" или "25 рублей", дата "2025 г.". На оборотной стороне монет расположено выполненное в цвете изображение героев мультсериала "Фиксики", вверху имеется надпись "Фиксики". "Тираж монет: из стали с никелевым покрытием – 850,0 тысяч штук, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием – 150,0 тысяч штук", - добавляется в релизе. Мультипликационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф