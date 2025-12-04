Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники начали обзванивать россиян с легендой о перерасчете пенсии
Мошенники начали обзванивать россиян с легендой о перерасчете пенсии
Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда РФ с легендой о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы, выяснил корреспондент РИА Новости. | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда РФ с легендой о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, злоумышленник в ходе разговора называет все персональные данные жертвы и сообщают якобы о перерасчете пенсии. После аферист предлагает по телефону пройти якобы перерегистрацию в Пенсионном фонде и называет первые цифры банковской карты жертвы. Далее он просит назвать последующие цифры от карты, тем самым получив полный номер, а затем спрашивает и код, который приходит в смс. Как выяснил корреспондент агентства, жертва, которая столкнулась с такой схемой, после того, как назвала мошеннику код, лишилась средств с банковской карты.
04:57 04.12.2025
 
Мошенники начали обзванивать россиян с легендой о перерасчете пенсии

Мошенники начали обзванивать россиян с легендой о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда РФ с легендой о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, злоумышленник в ходе разговора называет все персональные данные жертвы и сообщают якобы о перерасчете пенсии.
После аферист предлагает по телефону пройти якобы перерегистрацию в Пенсионном фонде и называет первые цифры банковской карты жертвы. Далее он просит назвать последующие цифры от карты, тем самым получив полный номер, а затем спрашивает и код, который приходит в смс.
Как выяснил корреспондент агентства, жертва, которая столкнулась с такой схемой, после того, как назвала мошеннику код, лишилась средств с банковской карты.
 
ЭкономикаФинансыОбщество
 
 
