Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Лаборатории Каперского" рассказали о схеме мошенников с премиями - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251204/moshenniki-865200065.html
В "Лаборатории Каперского" рассказали о схеме мошенников с премиями
В "Лаборатории Каперского" рассказали о схеме мошенников с премиями - 04.12.2025, ПРАЙМ
В "Лаборатории Каперского" рассказали о схеме мошенников с премиями
Перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма, связанные с премиями и бонусами, внутри сообщений содержится вредоносное... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T13:04+0300
2025-12-04T13:04+0300
мошенничество
технологии
общество
лаборатория касперского
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e542a5327cd18a8e415dfdfada11bb34.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма, связанные с премиями и бонусами, внутри сообщений содержится вредоносное программное обеспечение (ПО), которое крадет персональные данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "В письмах используются "классические" легенды, которые часто встречаются в схемах под конец года, связанные с выплатой премий и бонусов. Внутри сообщений содержится вредоносное ПО, предназначенное для кражи конфиденциальных данных", - сообщили там. Отмечается, что вредоносные вложения в обнаруженных письмах визуально замаскированы под Excel-документы. В них, например, якобы содержится информация о пересмотре "премий и бонусов" в 2025 году или списки сотрудников, которым, по легенде злоумышленников, планируют выплатить вознаграждение в следующем 2026 году. Расширение у таких документов - .xll, которое легко перепутать со стандартными .xls или .xlsx. При этом пользователя также может ввести в заблуждение то, что в случае скачивания документа тип файла отображается как Microsoft Excel XLL Add-in - и внешне выглядит вполне легитимным. На самом деле он указывает на то, что речь идет о плагине для MS Excel. Само же вложение представляет собой вредоносную библиотеку. Так, если жертва дважды на него кликнет, запустится Excel - и начнется загрузка и выполнение. В данном случае злоумышленники эксплуатируют встроенный в MS Excel механизм подгрузки плагинов, которые позволяют расширить его функциональность. "Человек - одно из самых уязвимых мест в любой организации, поэтому атаки на организации часто начинаются именно с фишинговых рассылок. Злоумышленники внимательно следят за информационной повесткой и стараются использовать темы, которые больше всего волнуют сотрудников", - поделился эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Олег Купреев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_3446cc1ba1c89e39b67648781810edc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , лаборатория касперского, мошенники
Мошенничество, Технологии, Общество , Лаборатория Касперского, МОШЕННИКИ
13:04 04.12.2025
 
В "Лаборатории Каперского" рассказали о схеме мошенников с премиями

Работники российских компаний получают фишинговые письма о премиях к Новому году

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма, связанные с премиями и бонусами, внутри сообщений содержится вредоносное программное обеспечение (ПО), которое крадет персональные данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"В письмах используются "классические" легенды, которые часто встречаются в схемах под конец года, связанные с выплатой премий и бонусов. Внутри сообщений содержится вредоносное ПО, предназначенное для кражи конфиденциальных данных", - сообщили там.
Отмечается, что вредоносные вложения в обнаруженных письмах визуально замаскированы под Excel-документы. В них, например, якобы содержится информация о пересмотре "премий и бонусов" в 2025 году или списки сотрудников, которым, по легенде злоумышленников, планируют выплатить вознаграждение в следующем 2026 году. Расширение у таких документов - .xll, которое легко перепутать со стандартными .xls или .xlsx.
При этом пользователя также может ввести в заблуждение то, что в случае скачивания документа тип файла отображается как Microsoft Excel XLL Add-in - и внешне выглядит вполне легитимным. На самом деле он указывает на то, что речь идет о плагине для MS Excel. Само же вложение представляет собой вредоносную библиотеку.
Так, если жертва дважды на него кликнет, запустится Excel - и начнется загрузка и выполнение. В данном случае злоумышленники эксплуатируют встроенный в MS Excel механизм подгрузки плагинов, которые позволяют расширить его функциональность.
"Человек - одно из самых уязвимых мест в любой организации, поэтому атаки на организации часто начинаются именно с фишинговых рассылок. Злоумышленники внимательно следят за информационной повесткой и стараются использовать темы, которые больше всего волнуют сотрудников", - поделился эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Олег Купреев.
 
МошенничествоТехнологииОбществоЛаборатория КасперскогоМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала