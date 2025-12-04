https://1prime.ru/20251204/moshenniki-865200065.html

В "Лаборатории Каперского" рассказали о схеме мошенников с премиями

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма, связанные с премиями и бонусами, внутри сообщений содержится вредоносное программное обеспечение (ПО), которое крадет персональные данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "В письмах используются "классические" легенды, которые часто встречаются в схемах под конец года, связанные с выплатой премий и бонусов. Внутри сообщений содержится вредоносное ПО, предназначенное для кражи конфиденциальных данных", - сообщили там. Отмечается, что вредоносные вложения в обнаруженных письмах визуально замаскированы под Excel-документы. В них, например, якобы содержится информация о пересмотре "премий и бонусов" в 2025 году или списки сотрудников, которым, по легенде злоумышленников, планируют выплатить вознаграждение в следующем 2026 году. Расширение у таких документов - .xll, которое легко перепутать со стандартными .xls или .xlsx. При этом пользователя также может ввести в заблуждение то, что в случае скачивания документа тип файла отображается как Microsoft Excel XLL Add-in - и внешне выглядит вполне легитимным. На самом деле он указывает на то, что речь идет о плагине для MS Excel. Само же вложение представляет собой вредоносную библиотеку. Так, если жертва дважды на него кликнет, запустится Excel - и начнется загрузка и выполнение. В данном случае злоумышленники эксплуатируют встроенный в MS Excel механизм подгрузки плагинов, которые позволяют расширить его функциональность. "Человек - одно из самых уязвимых мест в любой организации, поэтому атаки на организации часто начинаются именно с фишинговых рассылок. Злоумышленники внимательно следят за информационной повесткой и стараются использовать темы, которые больше всего волнуют сотрудников", - поделился эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Олег Купреев.

