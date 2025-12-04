Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ утвердил договоренность о кредите "стэнд-бай" для Армении - 04.12.2025
МВФ утвердил договоренность о кредите "стэнд-бай" для Армении
МВФ утвердил договоренность о кредите "стэнд-бай" для Армении - 04.12.2025, ПРАЙМ
МВФ утвердил договоренность о кредите "стэнд-бай" для Армении
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил договоренность о кредите "стэнд-бай" (SBA) для Армении в размере 175 миллионов долларов,... | 04.12.2025, ПРАЙМ
ЕРЕВАН, 4 дек - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил договоренность о кредите "стэнд-бай" (SBA) для Армении в размере 175 миллионов долларов, сообщает пресс-служба МВФ. "Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил новую 36-месячную договоренность о кредите "стэнд-бай" с Арменией на сумму 128,8 миллиона SDR (около 175 миллионов долларов), что эквивалентно 100% квоты Армении в МВФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда. Отмечается, что новая программа призвана поддержать усилия властей в направлении сохранения макроэкономической стабильности и структурных реформ, а также обеспечить страховку в условиях неопределенной внешней среды. После утверждения исполнительным советом новой договоренности SBA Армения немедленно становится доступна сумма, эквивалентная 18,4 миллиона SDR (около 25 миллионов долларов. Оставшаяся сумма будет предоставлена равными траншами по результатам шести полугодовых обзоров. Власти Армении заявили, что намерены использовать эту договоренность в качестве меры предосторожности. В МВФ отметили, что экономические перспективы Армении остаются положительными, с устойчивым ростом и инфляцией, сходящейся к целевому показателю Центрального банка. "Продолжение взвешенной политики и ускорение реформ будут иметь решающее значение для дальнейшего укрепления устойчивости и обеспечения инклюзивного и устойчивого роста в предстоящий период", - говорится в сообщении. Согласно оценке фонда, несмотря на серию шоков в условиях неопределенной глобальной среды, экономические показатели Армении остаются высокими. "Благодаря гибкой политике властей и непредвиденным притокам трудовых ресурсов и капитала, реальный ВВП рос в среднем на 8,9% ежегодно за последние три года и, как ожидается, останется сильным, достигнув около 5% и 5,5% в 2025 и 2026 годах соответственно", - отмечается в сообщении.
армения
16:58 04.12.2025
 
МВФ утвердил договоренность о кредите "стэнд-бай" для Армении

МВФ утвердил договоренность о кредите SBA для Армении на 175 миллионов долларов

ЕРЕВАН, 4 дек - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил договоренность о кредите "стэнд-бай" (SBA) для Армении в размере 175 миллионов долларов, сообщает пресс-служба МВФ.
"Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил новую 36-месячную договоренность о кредите "стэнд-бай" с Арменией на сумму 128,8 миллиона SDR (около 175 миллионов долларов), что эквивалентно 100% квоты Армении в МВФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.
Отмечается, что новая программа призвана поддержать усилия властей в направлении сохранения макроэкономической стабильности и структурных реформ, а также обеспечить страховку в условиях неопределенной внешней среды.
После утверждения исполнительным советом новой договоренности SBA Армения немедленно становится доступна сумма, эквивалентная 18,4 миллиона SDR (около 25 миллионов долларов. Оставшаяся сумма будет предоставлена равными траншами по результатам шести полугодовых обзоров. Власти Армении заявили, что намерены использовать эту договоренность в качестве меры предосторожности.
В МВФ отметили, что экономические перспективы Армении остаются положительными, с устойчивым ростом и инфляцией, сходящейся к целевому показателю Центрального банка. "Продолжение взвешенной политики и ускорение реформ будут иметь решающее значение для дальнейшего укрепления устойчивости и обеспечения инклюзивного и устойчивого роста в предстоящий период", - говорится в сообщении.
Согласно оценке фонда, несмотря на серию шоков в условиях неопределенной глобальной среды, экономические показатели Армении остаются высокими.
"Благодаря гибкой политике властей и непредвиденным притокам трудовых ресурсов и капитала, реальный ВВП рос в среднем на 8,9% ежегодно за последние три года и, как ожидается, останется сильным, достигнув около 5% и 5,5% в 2025 и 2026 годах соответственно", - отмечается в сообщении.
