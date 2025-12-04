https://1prime.ru/20251204/mvf-865222591.html

МВФ призвал не нарушать функционирование мировой денежной системы

2025-12-04T21:17+0300

ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) призывает соблюдать международное право в отношении замороженных активов РФ и не нарушать функционирование мировой денежной системы, заявила директор по коммуникациям фонда МВФ Джули Козак. "Сотрудники и руководство МВФ неизменно советуют, что любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что российские политики ценят эти важные предупреждения", - сказала Козак на брифинге.

