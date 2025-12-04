Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крах неизбежен". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - 04.12.2025
"Крах неизбежен". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
"Крах неизбежен". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Крах неизбежен". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
Численность населения Украины к 2051 году может уменьшиться до 25 миллионов человек, заявило агентство Reuters, со ссылкой на экспертов Института демографии НАН | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T22:57+0300
2025-12-04T22:57+0300
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Численность населения Украины к 2051 году может уменьшиться до 25 миллионов человек, заявило агентство Reuters, со ссылкой на экспертов Института демографии НАН Украины, ."Крах неизбежен", — говорится в публикации.Отмечается, что с 2022 года население страны сократилось с 42 до менее чем 36 миллионов человек. Эксперты прогнозируют, что к 2051 году население уменьшится еще на 11 миллионов. А также, согласно данным CIA World Factbook за 2024 год, у Украины одни из самых высоких показателей смертности и самых низких показателей рождаемости в мире, с три смертных случая на каждое рождение.Агентство также указывает, что демографический кризис на Украине начался задолго до конфликта с Россией: миллионы граждан покинули страну в поисках "спасения от экономических кризисов и повсеместной коррупции".С февраля 2022 года Украину покинуло около 6,7 миллионов человек. ООН сообщает, что некоторые регионы стали практически пустыми, а молодежь уехала, оставив за собой лишь пожилых людей. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова прогнозировала острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых граждан и низкого коэффициента рождаемости. Она также заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны.
22:57 04.12.2025
 
"Крах неизбежен". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине

Reuters: Население Украины к 2051 году может сократиться до 25 миллионов человек

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Численность населения Украины к 2051 году может уменьшиться до 25 миллионов человек, заявило агентство Reuters, со ссылкой на экспертов Института демографии НАН Украины, .
"Крах неизбежен", — говорится в публикации.
Отмечается, что с 2022 года население страны сократилось с 42 до менее чем 36 миллионов человек. Эксперты прогнозируют, что к 2051 году население уменьшится еще на 11 миллионов. А также, согласно данным CIA World Factbook за 2024 год, у Украины одни из самых высоких показателей смертности и самых низких показателей рождаемости в мире, с три смертных случая на каждое рождение.
Агентство также указывает, что демографический кризис на Украине начался задолго до конфликта с Россией: миллионы граждан покинули страну в поисках "спасения от экономических кризисов и повсеместной коррупции".
С февраля 2022 года Украину покинуло около 6,7 миллионов человек. ООН сообщает, что некоторые регионы стали практически пустыми, а молодежь уехала, оставив за собой лишь пожилых людей. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова прогнозировала острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых граждан и низкого коэффициента рождаемости. Она также заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны.
Заголовок открываемого материала