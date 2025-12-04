https://1prime.ru/20251204/neft-865190216.html
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой - 04.12.2025, ПРАЙМ
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой
Нефть в четверг утром умеренно дорожает, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T08:22+0300
2025-12-04T08:22+0300
2025-12-04T08:22+0300
энергетика
рынок
торги
венесуэла
сша
карибский регион
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром умеренно дорожает, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.56 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 62,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 59,26 доллара. "Ситуация вокруг Венесуэлы требует осторожности со стороны нефтяного рынка", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзяня.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне. Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле в обход одобрения конгресса. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
венесуэла
сша
карибский регион
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, венесуэла, сша, карибский регион, дональд трамп, николас мадуро
Энергетика, Рынок, Торги, ВЕНЕСУЭЛА, США, Карибский регион, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой
Нефть умеренно дорожает на ожиданиях разрешения конфликта между США и Венесуэлой
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром умеренно дорожает, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.56 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 62,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 59,26 доллара.
"Ситуация вокруг Венесуэлы требует осторожности со стороны нефтяного рынка", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзяня.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро
сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом
, который прошел в уважительном тоне.
Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле в обход одобрения конгресса.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе
борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.