Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром умеренно дорожает, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.56 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 62,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 59,26 доллара. "Ситуация вокруг Венесуэлы требует осторожности со стороны нефтяного рынка", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзяня.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне. Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле в обход одобрения конгресса. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

