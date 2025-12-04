Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой - 04.12.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой - 04.12.2025, ПРАЙМ
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой
Нефть в четверг утром умеренно дорожает, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T08:22+0300
2025-12-04T08:22+0300
энергетика
рынок
торги
венесуэла
сша
карибский регион
дональд трамп
николас мадуро
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром умеренно дорожает, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.56 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 62,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 59,26 доллара. &quot;Ситуация вокруг Венесуэлы требует осторожности со стороны нефтяного рынка&quot;, - цитирует агентство Рейтер слова аналитика шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзяня.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне. Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле в обход одобрения конгресса. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
венесуэла
сша
карибский регион
рынок, торги, венесуэла, сша, карибский регион, дональд трамп, николас мадуро
Энергетика, Рынок, Торги, ВЕНЕСУЭЛА, США, Карибский регион, Дональд Трамп, Николас Мадуро
08:22 04.12.2025
 
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой

Нефть умеренно дорожает на ожиданиях разрешения конфликта между США и Венесуэлой

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром умеренно дорожает, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.56 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 62,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 59,26 доллара.

"Ситуация вокруг Венесуэлы требует осторожности со стороны нефтяного рынка", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзяня.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне.
Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле в обход одобрения конгресса.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
 
ЭнергетикаРынокТоргиВЕНЕСУЭЛАСШАКарибский регионДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
