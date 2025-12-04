ОАК рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов самолета SJ-100
Полностью импортозамещеный самолет Superjet. Архивное фото
© пресс-служба ОАК
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов российского самолета SJ-100, в том числе для поставок на российский рынок, в рамках проекта по выпуску таких воздушных судов в этой стране, сообщил гендиректор корпорации Вадим Бадеха на Российско-индийском бизнес-форуме.
"Сегодня, работая над проектом организации производства самолета Sukhoi SuperJet в Индии совместно с корпорацией HAL, мы ставим перед собой задачу... чтобы индийские предприятия, которые будут производить эти компоненты, в том числе поставляли их и на российский конвейер", - сказал Бадеха.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.
Индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в конце октября 2025 года сообщила, что подписала с ОАК меморандум о производстве самолетов SJ-100. В компании отметили, что это будет первый полностью укомплектованный пассажирский самолет, который будет производиться в Индии.
Индийская корпорация указывала, что SJ-100 изменит правила полетов на ближние расстояния в рамках программы UDAN в Индии. В соответствии с этим соглашением, HAL получит права на производство самолетов SJ-100 для отечественных заказчиков.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.