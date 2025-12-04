Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАК рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов самолета SJ-100 - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/oak-865216002.html
ОАК рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов самолета SJ-100
ОАК рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов самолета SJ-100 - 04.12.2025, ПРАЙМ
ОАК рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов самолета SJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов российского самолета SJ-100, в том... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T17:15+0300
2025-12-04T17:15+0300
бизнес
россия
промышленность
индия
ростех
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/17/856942610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3920664e7bf313ec0007b14eb91e775f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов российского самолета SJ-100, в том числе для поставок на российский рынок, в рамках проекта по выпуску таких воздушных судов в этой стране, сообщил гендиректор корпорации Вадим Бадеха на Российско-индийском бизнес-форуме. "Сегодня, работая над проектом организации производства самолета Sukhoi SuperJet в Индии совместно с корпорацией HAL, мы ставим перед собой задачу... чтобы индийские предприятия, которые будут производить эти компоненты, в том числе поставляли их и на российский конвейер", - сказал Бадеха. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля. Индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в конце октября 2025 года сообщила, что подписала с ОАК меморандум о производстве самолетов SJ-100. В компании отметили, что это будет первый полностью укомплектованный пассажирский самолет, который будет производиться в Индии. Индийская корпорация указывала, что SJ-100 изменит правила полетов на ближние расстояния в рамках программы UDAN в Индии. В соответствии с этим соглашением, HAL получит права на производство самолетов SJ-100 для отечественных заказчиков. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
https://1prime.ru/20250805/rostekh-860333103.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/17/856942610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3cde59405fd98881e0605785adb6657c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, индия, ростех, оак
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, ИНДИЯ, Ростех, ОАК
17:15 04.12.2025
 
ОАК рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов самолета SJ-100

Бадеха: ОАК рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов российского SJ-100

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПолностью импортозамещеный самолет Superjet
Полностью импортозамещеный самолет Superjet
Полностью импортозамещеный самолет Superjet. Архивное фото
© пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов российского самолета SJ-100, в том числе для поставок на российский рынок, в рамках проекта по выпуску таких воздушных судов в этой стране, сообщил гендиректор корпорации Вадим Бадеха на Российско-индийском бизнес-форуме.
"Сегодня, работая над проектом организации производства самолета Sukhoi SuperJet в Индии совместно с корпорацией HAL, мы ставим перед собой задачу... чтобы индийские предприятия, которые будут производить эти компоненты, в том числе поставляли их и на российский конвейер", - сказал Бадеха.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.
Индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в конце октября 2025 года сообщила, что подписала с ОАК меморандум о производстве самолетов SJ-100. В компании отметили, что это будет первый полностью укомплектованный пассажирский самолет, который будет производиться в Индии.
Индийская корпорация указывала, что SJ-100 изменит правила полетов на ближние расстояния в рамках программы UDAN в Индии. В соответствии с этим соглашением, HAL получит права на производство самолетов SJ-100 для отечественных заказчиков.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100
5 августа, 11:28
 
БизнесРОССИЯПромышленностьИНДИЯРостехОАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала