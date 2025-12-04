https://1prime.ru/20251204/obem-865182804.html

Объем ввода жилья в России в 2026 году может снизиться на 20%

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Объем ввода многоквартирных домов в России в следующем году может снизиться до 41 миллиона квадратных метров, что на 20% ниже пиковых показателей 2023 года, говорится в материалах аналитиков компании "Яков и Партнеры" и Единого ресурса застройщиков, с которыми ознакомилось РИА Новости. "По опросам участников рынка, объем ввода многоквартирных домов в 2026 году может снизиться до 41 миллиона квадратных метров (на 20% относительно пиковых уровней 2023 года), а перенос ввода на будущие годы достигнет исторического максимума в 16,2 миллиона квадратных метров", - говорится в материалах. Приоритет, указывают авторы доклада, смещается с экстенсивного роста к контролю финансовых потоков и поддержанию ликвидности уже запущенных объектов. В результате рынок входит в фазу структурной "паузы" - темпы ввода снижаются, а акцент переносится на эффективность управления и качество продукта. При этом основными вызовами для отрасли стали высокие финансовые издержки, продолжающий рост себестоимости строительства и рационализация потребительского спроса. Как следствие растущих сложностей с получением застройщиками финансирования и роста финансовых затрат, в 2025 году наблюдается почти двухкратное сокращение инвестиций в недвижимость, отмечают эксперты. Параллельно с финансовыми издержками растут операционные затраты, указывают аналитики. По данным авторов доклада, ввод многоквартирных домов в 2024 году составил 47 миллионов квадратных метров.

