Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем ввода жилья в России в 2026 году может снизиться на 20% - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/obem-865182804.html
Объем ввода жилья в России в 2026 году может снизиться на 20%
Объем ввода жилья в России в 2026 году может снизиться на 20% - 04.12.2025, ПРАЙМ
Объем ввода жилья в России в 2026 году может снизиться на 20%
Объем ввода многоквартирных домов в России в следующем году может снизиться до 41 миллиона квадратных метров, что на 20% ниже пиковых показателей 2023 года,... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
недвижимость
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865182804.jpg?1764796589
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Объем ввода многоквартирных домов в России в следующем году может снизиться до 41 миллиона квадратных метров, что на 20% ниже пиковых показателей 2023 года, говорится в материалах аналитиков компании "Яков и Партнеры" и Единого ресурса застройщиков, с которыми ознакомилось РИА Новости. "По опросам участников рынка, объем ввода многоквартирных домов в 2026 году может снизиться до 41 миллиона квадратных метров (на 20% относительно пиковых уровней 2023 года), а перенос ввода на будущие годы достигнет исторического максимума в 16,2 миллиона квадратных метров", - говорится в материалах. Приоритет, указывают авторы доклада, смещается с экстенсивного роста к контролю финансовых потоков и поддержанию ликвидности уже запущенных объектов. В результате рынок входит в фазу структурной "паузы" - темпы ввода снижаются, а акцент переносится на эффективность управления и качество продукта. При этом основными вызовами для отрасли стали высокие финансовые издержки, продолжающий рост себестоимости строительства и рационализация потребительского спроса. Как следствие растущих сложностей с получением застройщиками финансирования и роста финансовых затрат, в 2025 году наблюдается почти двухкратное сокращение инвестиций в недвижимость, отмечают эксперты. Параллельно с финансовыми издержками растут операционные затраты, указывают аналитики. По данным авторов доклада, ввод многоквартирных домов в 2024 году составил 47 миллионов квадратных метров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес
Недвижимость, Бизнес, Экономика
00:16 04.12.2025
 
Объем ввода жилья в России в 2026 году может снизиться на 20%

"Яков и Партнеры": ввод многоквартирных домов в России в 2026 году может снизиться на 20%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Объем ввода многоквартирных домов в России в следующем году может снизиться до 41 миллиона квадратных метров, что на 20% ниже пиковых показателей 2023 года, говорится в материалах аналитиков компании "Яков и Партнеры" и Единого ресурса застройщиков, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"По опросам участников рынка, объем ввода многоквартирных домов в 2026 году может снизиться до 41 миллиона квадратных метров (на 20% относительно пиковых уровней 2023 года), а перенос ввода на будущие годы достигнет исторического максимума в 16,2 миллиона квадратных метров", - говорится в материалах.
Приоритет, указывают авторы доклада, смещается с экстенсивного роста к контролю финансовых потоков и поддержанию ликвидности уже запущенных объектов. В результате рынок входит в фазу структурной "паузы" - темпы ввода снижаются, а акцент переносится на эффективность управления и качество продукта.
При этом основными вызовами для отрасли стали высокие финансовые издержки, продолжающий рост себестоимости строительства и рационализация потребительского спроса.
Как следствие растущих сложностей с получением застройщиками финансирования и роста финансовых затрат, в 2025 году наблюдается почти двухкратное сокращение инвестиций в недвижимость, отмечают эксперты. Параллельно с финансовыми издержками растут операционные затраты, указывают аналитики.
По данным авторов доклада, ввод многоквартирных домов в 2024 году составил 47 миллионов квадратных метров.
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала