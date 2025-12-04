Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ планирует упростить процедуру эмиссии конвертируемых облигаций - 04.12.2025
ЦБ планирует упростить процедуру эмиссии конвертируемых облигаций
ЦБ планирует упростить процедуру эмиссии конвертируемых облигаций
13:44 04.12.2025
 
ЦБ планирует упростить процедуру эмиссии конвертируемых облигаций

ЦБ РФ планирует упростить эмиссию конвертируемых облигаций без ущерба для инвесторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Банк России планирует упростить процедуру эмиссии конвертируемых облигаций без ущерба для инвесторов, рассказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева, выступая на XXIII Российском облигационном конгрессе.
"Сегодня мы видим, что есть определенные препятствия, в том числе в нашем законодательстве, которые не дают свободы, которая есть на иных рынках, для выпуска тех же конвертируемых облигаций. Это и фиксированные условия конвертации, это и необходимость заранее выпустить эти ценные бумаги. А спрос, как мы видим в последнее время, представляется, что есть", - сказала она.
"Поэтому вот здесь мы предполагаем пойти по пути упрощения процедуры без ущерба для инвесторов точно совершенно, для таких, по нашему мнению, сложных инструментов, как конвертируемые облигации", - добавила она.
По ее словам, надо подумать о том, на каких инвесторов такие продукты рассчитаны, но двигаться в сторону того, чтобы можно было в легальном поле выпускать такие продукты, легально называть их конвертируемыми облигациям, оправдывая тем самым, в том числе, ожидания инвесторов.
"Конвертируемые облигации так как они сейчас предусмотрены в законодательстве, действительно, довольно сложно выпустить: фиксированный коэффициент конвертации, заранее должны быть выпущены ценные бумаги для конвертации. И вот таких конвертируемых облигаций у нас за последние несколько лет всего один выпуск", - уточнила она журналистам в кулуарах конгресса.
"Поэтому на регистрацию мы ожидаем, что нам не будут подаваться документы до тех пор, пока мы не изменим документы", - заключила она.
Также ЦБ РФ включит блок о конвертируемых облигациях в консультационный доклад об упрощении эмиссии ценных бумаг, который опубликует до конца этого года или в начале следующего.
 
