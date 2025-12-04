https://1prime.ru/20251204/ofz-865193851.html

Минфин после размещения ОФЗ в юанях не планирует сделки в других валютах

Минфин после размещения ОФЗ в юанях не планирует сделки в других валютах - 04.12.2025, ПРАЙМ

Минфин после размещения ОФЗ в юанях не планирует сделки в других валютах

Минфин России после размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях не планирует аналогичные сделки в других валютах, заявил директор департамента... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T10:43+0300

2025-12-04T10:43+0300

2025-12-04T10:44+0300

экономика

рынок

финансы

россия

минфин рф

офз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Минфин России после размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях не планирует аналогичные сделки в других валютах, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов."Для нас выбор юаня как валюты очевиден. Честно скажу, на другие валюты мы пока не смотрим, потому что, на наш взгляд, важно если что-то делать, то сделать хорошо. Соответственно, мы сфокусируемся на построении кривой суверенных облигаций в юанях", - сказал он, выступая на XXIII Российском облигационном конгрессе."Очевидно, что у нас пока две точки - это скорее прямая, а дальше кривая. Поэтому еще предстоит нам много работы, как по ее наполнению, так и, возможно, удлинению. И поэтому думаю, что это только начало большого-большого пути по развитию этого сегмента долгового рынка", - пояснил Мамонов.По его словам, Минфин разделяет развитие сегмента юаневых облигаций на тактические и стратегические планы."Тактически - мы уже сейчас работаем над тем, чтобы в ближайшие недели запустить юаневые операции репо Федерального казначейства для повышения ликвидности этого инструмента. Потому что для нас эффективное ценообразование в этих бумагах - это абсолютный приоритет", - сказал он."А стратегически мы на это смотрим так: есть кривая валютных облигаций, которая будет выгашиваться, - это и замещающие облигации в долларах и евро, и те оригинальные выпуски, которые остались незамещенными. Наверное, плюс-минус те же объемы в юанях мы, если у рынка будет на это интерес, будем планировать к размещению ежегодно", - указал Мамонов.

https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865144366.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, минфин рф, офз