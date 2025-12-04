Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин после размещения ОФЗ в юанях не планирует сделки в других валютах - 04.12.2025
Минфин после размещения ОФЗ в юанях не планирует сделки в других валютах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Минфин России после размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях не планирует аналогичные сделки в других валютах, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов."Для нас выбор юаня как валюты очевиден. Честно скажу, на другие валюты мы пока не смотрим, потому что, на наш взгляд, важно если что-то делать, то сделать хорошо. Соответственно, мы сфокусируемся на построении кривой суверенных облигаций в юанях", - сказал он, выступая на XXIII Российском облигационном конгрессе."Очевидно, что у нас пока две точки - это скорее прямая, а дальше кривая. Поэтому еще предстоит нам много работы, как по ее наполнению, так и, возможно, удлинению. И поэтому думаю, что это только начало большого-большого пути по развитию этого сегмента долгового рынка", - пояснил Мамонов.По его словам, Минфин разделяет развитие сегмента юаневых облигаций на тактические и стратегические планы."Тактически - мы уже сейчас работаем над тем, чтобы в ближайшие недели запустить юаневые операции репо Федерального казначейства для повышения ликвидности этого инструмента. Потому что для нас эффективное ценообразование в этих бумагах - это абсолютный приоритет", - сказал он."А стратегически мы на это смотрим так: есть кривая валютных облигаций, которая будет выгашиваться, - это и замещающие облигации в долларах и евро, и те оригинальные выпуски, которые остались незамещенными. Наверное, плюс-минус те же объемы в юанях мы, если у рынка будет на это интерес, будем планировать к размещению ежегодно", - указал Мамонов.
10:43 04.12.2025 (обновлено: 10:44 04.12.2025)
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Минфин России после размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях не планирует аналогичные сделки в других валютах, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.
"Для нас выбор юаня как валюты очевиден. Честно скажу, на другие валюты мы пока не смотрим, потому что, на наш взгляд, важно если что-то делать, то сделать хорошо. Соответственно, мы сфокусируемся на построении кривой суверенных облигаций в юанях", - сказал он, выступая на XXIII Российском облигационном конгрессе.
"Очевидно, что у нас пока две точки - это скорее прямая, а дальше кривая. Поэтому еще предстоит нам много работы, как по ее наполнению, так и, возможно, удлинению. И поэтому думаю, что это только начало большого-большого пути по развитию этого сегмента долгового рынка", - пояснил Мамонов.
По его словам, Минфин разделяет развитие сегмента юаневых облигаций на тактические и стратегические планы.
"Тактически - мы уже сейчас работаем над тем, чтобы в ближайшие недели запустить юаневые операции репо Федерального казначейства для повышения ликвидности этого инструмента. Потому что для нас эффективное ценообразование в этих бумагах - это абсолютный приоритет", - сказал он.
"А стратегически мы на это смотрим так: есть кривая валютных облигаций, которая будет выгашиваться, - это и замещающие облигации в долларах и евро, и те оригинальные выпуски, которые остались незамещенными. Наверное, плюс-минус те же объемы в юанях мы, если у рынка будет на это интерес, будем планировать к размещению ежегодно", - указал Мамонов.
Заголовок открываемого материала