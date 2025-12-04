Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали минимальную стоимость набора продуктов для "Оливье" - 04.12.2025
Россиянам назвали минимальную стоимость набора продуктов для "Оливье"
Россиянам назвали минимальную стоимость набора продуктов для "Оливье"
2025-12-04T14:38+0300
2025-12-04T14:38+0300
бизнес
росстат
продукты
россия
салат оливье
акорт
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минимальная стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ритейлеров в 2025 году составит 363 рубля, говорится в сообщении Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). В минимальный набор продуктов вошли картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез из расчета на четыре порции салата. "Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата "Оливье" на 4 персоны в крупных торговых сетях - 363 рубля. При подсчётах учитываются цены на самые доступные продукты питания", - говорится в сообщении. В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле. Минимальная стоимость упаковки вареной колбасы весом 300 грамм в торговых сетях составляет 77 рублей, что на 55% ниже средней стоимости этой категории продуктов во всех торговых форматах, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля - на 34% дешевле, чем в среднем по стране.
бизнес, росстат, продукты, россия, салат оливье, акорт
Бизнес, Росстат, продукты, РОССИЯ, салат оливье, АКОРТ
14:38 04.12.2025
 
Россиянам назвали минимальную стоимость набора продуктов для "Оливье"

АКОРТ: минимальная стоимость продуктов для "Оливье" у крупных ритейлеров составит 363 руб

Тарелка с салатом "Оливье"
Тарелка с салатом Оливье
Тарелка с салатом "Оливье". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минимальная стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ритейлеров в 2025 году составит 363 рубля, говорится в сообщении Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
В минимальный набор продуктов вошли картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез из расчета на четыре порции салата.
"Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата "Оливье" на 4 персоны в крупных торговых сетях - 363 рубля. При подсчётах учитываются цены на самые доступные продукты питания", - говорится в сообщении.
В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
Минимальная стоимость упаковки вареной колбасы весом 300 грамм в торговых сетях составляет 77 рублей, что на 55% ниже средней стоимости этой категории продуктов во всех торговых форматах, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля - на 34% дешевле, чем в среднем по стране.
 
Бизнес Росстат продукты РОССИЯ салат оливье АКОРТ
 
 
