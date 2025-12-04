Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, когда россияне готовы принять помощь - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/opros-865188027.html
Опрос показал, когда россияне готовы принять помощь
Опрос показал, когда россияне готовы принять помощь - 04.12.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, когда россияне готовы принять помощь
Большинство россиян готовы принять помощь в решении проблем только в тот момент, когда заходят в тупик и не могут найти выход самостоятельно и в основном только | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T06:46+0300
2025-12-04T06:46+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865188027.jpg?1764819977
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян готовы принять помощь в решении проблем только в тот момент, когда заходят в тупик и не могут найти выход самостоятельно и в основном только полного разочарования в собственных силах, говорится в исследовании сервиса онлайн-психотерапии "Ясно", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Готовность обратиться за помощью к другим людям проявляется у большинства лишь в тот момент, когда они заходят в тупик и не могут найти решение (78%). Около 60% готовы сделать это после полного разочарования в собственных силах. Интересен и тот факт, что более 40% принципиально не идут за помощью, а ждут, когда ее предложат другие люди - и только это может стать причиной ее принять", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 45 лет. Отмечается, что более трети россиян испытывают тревогу, когда просят помочь с проблемами, каждый четвертый в этот момент испытывает стыд. По словам экспертов, это связано со страхом быть отвергнутым и осужденным за ошибку, особенно если помощь требуется от близких людей - это подтверждают более половины опрошенных. Вместе с тем, 70% респондентов уверены, что взрослый человек должен справляться со всем самостоятельно. "По данным исследования, более 60% россиян хотя бы пару раз в неделю задумываются о своем эмоциональном состоянии. И несмотря на то, что 44% из них могут приблизительно описать свои ощущения, лишь 15% четко определяют, что именно они чувствуют даже в трудные моменты", - добавляется в исследовании. Кроме того, каждый четвертый пытается до конца определить свое отношение к ситуации и найти причину переживаний самостоятельно, а каждый пятый делает это, разговаривая с близкими, уточняют эксперты. Лишь 17% респондентов наоборот стремятся игнорировать любые выбивающие их эмоции, чтобы не нарушить этим привычный распорядок. Только каждый десятый готов прибегнуть к профессиональной помощи психолога. "С проблемами сталкивается каждый из нас и как отмечает большинство респондентов (40%) - с ними подобное случается несколько раз в неделю. Около 30% утверждают, что трудности в разной степени появляются ежедневно и лишь 11% могут назвать свою жизнь практически беспроблемной", - указывают в сервисе. Там же поясняют, что больше половины россиян оценивают проблему в большинстве случаев неверно. Действительно, серьезными трудностями россияне считают смерть близких и болезни, в остальных случаях значимость определяется влиянием на важные сферы жизни, частотой повторения ситуации и возможностью повлиять на нее. Более трети россиян постоянно сравнивают свои проблемы с чужими и, как следствие, обесценивают собственные. "Оценка серьезности проблем напрямую влияет на дальнейшее поведение людей в сторону борьбы с последствиями. И, как показало исследование, чем серьезнее проблема становится в глазах человека, тем более охотно он готов принять помощь со стороны", - делятся эксперты. По данным сервиса, более половины россиян показали готовность к работе со специалистом над собственным отношением к проблемам при оказании профессиональной психологической помощи.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
06:46 04.12.2025
 
Опрос показал, когда россияне готовы принять помощь

"Ясно": большинство россиян готовы принять помощь, когда заходят в тупик

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян готовы принять помощь в решении проблем только в тот момент, когда заходят в тупик и не могут найти выход самостоятельно и в основном только полного разочарования в собственных силах, говорится в исследовании сервиса онлайн-психотерапии "Ясно", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Готовность обратиться за помощью к другим людям проявляется у большинства лишь в тот момент, когда они заходят в тупик и не могут найти решение (78%). Около 60% готовы сделать это после полного разочарования в собственных силах. Интересен и тот факт, что более 40% принципиально не идут за помощью, а ждут, когда ее предложат другие люди - и только это может стать причиной ее принять", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 45 лет.
Отмечается, что более трети россиян испытывают тревогу, когда просят помочь с проблемами, каждый четвертый в этот момент испытывает стыд. По словам экспертов, это связано со страхом быть отвергнутым и осужденным за ошибку, особенно если помощь требуется от близких людей - это подтверждают более половины опрошенных. Вместе с тем, 70% респондентов уверены, что взрослый человек должен справляться со всем самостоятельно.
"По данным исследования, более 60% россиян хотя бы пару раз в неделю задумываются о своем эмоциональном состоянии. И несмотря на то, что 44% из них могут приблизительно описать свои ощущения, лишь 15% четко определяют, что именно они чувствуют даже в трудные моменты", - добавляется в исследовании.
Кроме того, каждый четвертый пытается до конца определить свое отношение к ситуации и найти причину переживаний самостоятельно, а каждый пятый делает это, разговаривая с близкими, уточняют эксперты. Лишь 17% респондентов наоборот стремятся игнорировать любые выбивающие их эмоции, чтобы не нарушить этим привычный распорядок. Только каждый десятый готов прибегнуть к профессиональной помощи психолога.
"С проблемами сталкивается каждый из нас и как отмечает большинство респондентов (40%) - с ними подобное случается несколько раз в неделю. Около 30% утверждают, что трудности в разной степени появляются ежедневно и лишь 11% могут назвать свою жизнь практически беспроблемной", - указывают в сервисе.
Там же поясняют, что больше половины россиян оценивают проблему в большинстве случаев неверно. Действительно, серьезными трудностями россияне считают смерть близких и болезни, в остальных случаях значимость определяется влиянием на важные сферы жизни, частотой повторения ситуации и возможностью повлиять на нее. Более трети россиян постоянно сравнивают свои проблемы с чужими и, как следствие, обесценивают собственные.
"Оценка серьезности проблем напрямую влияет на дальнейшее поведение людей в сторону борьбы с последствиями. И, как показало исследование, чем серьезнее проблема становится в глазах человека, тем более охотно он готов принять помощь со стороны", - делятся эксперты.
По данным сервиса, более половины россиян показали готовность к работе со специалистом над собственным отношением к проблемам при оказании профессиональной психологической помощи.
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала