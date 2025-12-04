https://1prime.ru/20251204/oreshkin-865214199.html

Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин

Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин - 04.12.2025, ПРАЙМ

Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин

Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T16:36+0300

2025-12-04T16:36+0300

2025-12-04T16:36+0300

экономика

россия

бизнес

индия

рф

максим орешкин

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Шаг за шагом, очевидно, торговля между Россией и Индией будет расти. Торговля не только товарами, но и услугами", - заявил Орешкин в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Он добавил, что есть много перспективных направлений - это торговля продовольствием, товарами массового потребления, высокотехнологичными товарами, IT-услугами. "Много направлений, где будет все активно расти. Потому что Индия, очевидно, - это лидер роста глобальной экономики на на десятилетия вперед", - отметил Орешкин. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

https://1prime.ru/20251204/indiya-865201074.html

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, индия, рф, максим орешкин, росконгресс