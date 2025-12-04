https://1prime.ru/20251204/oreshkin-865214199.html
Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин
Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин - 04.12.2025, ПРАЙМ
Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин
Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T16:36+0300
2025-12-04T16:36+0300
2025-12-04T16:36+0300
экономика
россия
бизнес
индия
рф
максим орешкин
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Шаг за шагом, очевидно, торговля между Россией и Индией будет расти. Торговля не только товарами, но и услугами", - заявил Орешкин в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Он добавил, что есть много перспективных направлений - это торговля продовольствием, товарами массового потребления, высокотехнологичными товарами, IT-услугами. "Много направлений, где будет все активно расти. Потому что Индия, очевидно, - это лидер роста глобальной экономики на на десятилетия вперед", - отметил Орешкин. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
https://1prime.ru/20251204/indiya-865201074.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, индия, рф, максим орешкин, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, РФ, Максим Орешкин, Росконгресс
Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин
Орешкин: торговля между Россией и Индией будет расти шаг за шагом