Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин - 04.12.2025
Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин
2025-12-04T16:36+0300
2025-12-04T16:36+0300
экономика
россия
бизнес
индия
рф
максим орешкин
росконгресс
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Шаг за шагом, очевидно, торговля между Россией и Индией будет расти. Торговля не только товарами, но и услугами", - заявил Орешкин в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Он добавил, что есть много перспективных направлений - это торговля продовольствием, товарами массового потребления, высокотехнологичными товарами, IT-услугами. "Много направлений, где будет все активно расти. Потому что Индия, очевидно, - это лидер роста глобальной экономики на на десятилетия вперед", - отметил Орешкин. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
россия, бизнес, индия, рф, максим орешкин, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, РФ, Максим Орешкин, Росконгресс
16:36 04.12.2025
 
Торговля России и Индии будет постепенно расти, заявил Орешкин

Орешкин: торговля между Россией и Индией будет расти шаг за шагом

© РИА Новости . Виталий Аньков | Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Шаг за шагом, очевидно, торговля между Россией и Индией будет расти. Торговля не только товарами, но и услугами", - заявил Орешкин в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Он добавил, что есть много перспективных направлений - это торговля продовольствием, товарами массового потребления, высокотехнологичными товарами, IT-услугами. "Много направлений, где будет все активно расти. Потому что Индия, очевидно, - это лидер роста глобальной экономики на на десятилетия вперед", - отметил Орешкин.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Максим Орешкин
Орешкин предложил провести выставку индийских товаров в России
13:17
 
