Бельгия нанесла "удар" по Украине и Европе, сообщили СМИ - 04.12.2025, ПРАЙМ
Бельгия нанесла "удар" по Украине и Европе, сообщили СМИ
Бельгия нанесла "удар" по Украине и Европе, сообщили СМИ - 04.12.2025, ПРАЙМ
Бельгия нанесла "удар" по Украине и Европе, сообщили СМИ
Решение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера отказаться от плана по изъятию российских активов в ходе октябрьского саммита стало "сокрушительным ударом" для | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T22:52+0300
2025-12-04T22:52+0300
в мире
украина
мировая экономика
бельгия
киев
дональд трамп
politico
мид рф
ес
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860705128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c74c3147ec0ccdc5e6a46b84181d3e2.jpg
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Решение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера отказаться от плана по изъятию российских активов в ходе октябрьского саммита стало "сокрушительным ударом" для Киева и его союзников, сообщает издание Politico."Бельгийский отказ лишил европейский альянс по Украине прочной основы в критически важное время", — указывается в статье.Отмечается, что после октябрьского саммита, Зеленский и Европа оказались ослабленными из-за разногласий, так как отказ Брюсселя поддержать план по конфискации российских активов не позволил послать "сильный сигнал Владимиру Путину". К тому же, в это же время президент США Дональд Трамп вновь стал продвигать свои мирные инициативы по Украине.В пятницу, 28 ноября, премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором выразил мнение, что поспешное применение плана по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины может уничтожить шансы на возможное мирное соглашение. Письмо де Вевера было отправлено за три недели до саммита лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшее финансирование Киева.Еврокомиссия настойчиво стремится добиться единогласия государств ЕС в использовании российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждаются суммы от 185 до 210 миллиардов евро, которые предполагается предоставить Украине в виде кредита, возвращение которого будет зависеть от "выплаты Москвой материального ущерба". Тем временем, в Министерстве иностранных дел России уже заявили, что намерения ЕС касательно репараций для Украины не имеют реальных оснований, и что Брюссель на протяжении долгого времени занимается присвоением активов.С начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы, сумма которых составляет около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в том числе около 180 миллиардов евро хранятся в бельгийской клиринговой системе Euroclear — одной из крупнейших в мире. Еврокомиссия отметила, что в период с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных активов.
https://1prime.ru/20251204/svo-865224770.html
https://1prime.ru/20251203/ek-865178501.html
украина
бельгия
киев
в мире, украина, мировая экономика, бельгия, киев, дональд трамп, politico, мид рф, ес, владимир путин
В мире, УКРАИНА, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, Киев, Дональд Трамп, Politico, МИД РФ, ЕС, Владимир Путин
Бельгия нанесла "удар" по Украине и Европе, сообщили СМИ

Politico: отказ Бельгии от плана по российским активам нанес удар ЕС и Киеву

© РИА Новости . Антон Денисов
Посольство Бельгии в Москве
Посольство Бельгии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Посольство Бельгии в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Решение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера отказаться от плана по изъятию российских активов в ходе октябрьского саммита стало "сокрушительным ударом" для Киева и его союзников, сообщает издание Politico.
"Бельгийский отказ лишил европейский альянс по Украине прочной основы в критически важное время", — указывается в статье.
Отмечается, что после октябрьского саммита, Зеленский и Европа оказались ослабленными из-за разногласий, так как отказ Брюсселя поддержать план по конфискации российских активов не позволил послать "сильный сигнал Владимиру Путину". К тому же, в это же время президент США Дональд Трамп вновь стал продвигать свои мирные инициативы по Украине.
В пятницу, 28 ноября, премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором выразил мнение, что поспешное применение плана по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины может уничтожить шансы на возможное мирное соглашение. Письмо де Вевера было отправлено за три недели до саммита лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшее финансирование Киева.
Еврокомиссия настойчиво стремится добиться единогласия государств ЕС в использовании российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждаются суммы от 185 до 210 миллиардов евро, которые предполагается предоставить Украине в виде кредита, возвращение которого будет зависеть от "выплаты Москвой материального ущерба". Тем временем, в Министерстве иностранных дел России уже заявили, что намерения ЕС касательно репараций для Украины не имеют реальных оснований, и что Брюссель на протяжении долгого времени занимается присвоением активов.
С начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы, сумма которых составляет около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в том числе около 180 миллиардов евро хранятся в бельгийской клиринговой системе Euroclear — одной из крупнейших в мире. Еврокомиссия отметила, что в период с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных активов.
В миреУКРАИНАМировая экономикаБЕЛЬГИЯКиевДональд ТрампPoliticoМИД РФЕСВладимир Путин
 
 
