Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду

Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду - 04.12.2025

Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду

Коммунальная инфраструктура России готова к отопительному периоду на 99,8%, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. | 04.12.2025

2025-12-04T15:28+0300

2025-12-04T15:28+0300

2025-12-04T15:28+0300

россия

недвижимость

рф

ирек файзуллин

отопление

минстрой рф

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Коммунальная инфраструктура России готова к отопительному периоду на 99,8%, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. "На сегодня уровень подготовки (к отопительному периоду - ред.) в стране составляет 99,8% по многоквартирным домам, социальная сфера готова на 99,9%, коммунальная инфраструктура - на 99,8%", - сказал Файзуллин в ходе заседания правительства России.

рф

2025

россия, недвижимость, рф, ирек файзуллин, отопление, минстрой рф