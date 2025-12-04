https://1prime.ru/20251204/otoplenie-865208742.html
Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду
Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду - 04.12.2025, ПРАЙМ
Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду
Коммунальная инфраструктура России готова к отопительному периоду на 99,8%, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. | 04.12.2025, ПРАЙМ
россия
недвижимость
рф
ирек файзуллин
отопление
минстрой рф
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Коммунальная инфраструктура России готова к отопительному периоду на 99,8%, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. "На сегодня уровень подготовки (к отопительному периоду - ред.) в стране составляет 99,8% по многоквартирным домам, социальная сфера готова на 99,9%, коммунальная инфраструктура - на 99,8%", - сказал Файзуллин в ходе заседания правительства России.
