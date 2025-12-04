Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду
Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду
Коммунальная инфраструктура России готова к отопительному периоду на 99,8%, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T15:28+0300
2025-12-04T15:28+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Коммунальная инфраструктура России готова к отопительному периоду на 99,8%, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. "На сегодня уровень подготовки (к отопительному периоду - ред.) в стране составляет 99,8% по многоквартирным домам, социальная сфера готова на 99,9%, коммунальная инфраструктура - на 99,8%", - сказал Файзуллин в ходе заседания правительства России.
15:28 04.12.2025
 
Минстрой оценил готовность коммунальщиков к отопительному периоду

Файзуллин: коммунальная инфраструктура в РФ готова к отопительному периоду на 99,8%

© РИА Новости . Мария Девахина
Батарея в квартире
Батарея в квартире. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Коммунальная инфраструктура России готова к отопительному периоду на 99,8%, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
"На сегодня уровень подготовки (к отопительному периоду - ред.) в стране составляет 99,8% по многоквартирным домам, социальная сфера готова на 99,9%, коммунальная инфраструктура - на 99,8%", - сказал Файзуллин в ходе заседания правительства России.
 
