Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала об ответе России на постройку завода Fire Point в Дании - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20251204/otvet-865210405.html
Захарова рассказала об ответе России на постройку завода Fire Point в Дании
Захарова рассказала об ответе России на постройку завода Fire Point в Дании - 04.12.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала об ответе России на постройку завода Fire Point в Дании
РФ примет адекватные меры в ответ на угрозы своей национальной безопасности в связи с постройкой украинской оборонной компанией Fire Point завода по... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T15:55+0300
2025-12-04T15:55+0300
вооружения
россия
рф
дания
мария захарова
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859628923_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_41c570eedc758e9d68589f2c7288997e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. РФ примет адекватные меры в ответ на угрозы своей национальной безопасности в связи с постройкой украинской оборонной компанией Fire Point завода по производству ракетного топлива для ВСУ в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности", - сказала она в ходе брифинга.
рф
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859628923_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_f77ef38e27cb2d9eecd48f99bfbd4532.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дания, мария захарова, всу, в мире
Вооружения, РОССИЯ, РФ, ДАНИЯ, Мария Захарова, ВСУ, В мире
15:55 04.12.2025
 
Захарова рассказала об ответе России на постройку завода Fire Point в Дании

Захарова: РФ примет адекватные меры в ответ на угрозы из-за завода Fire Point в Дании

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. РФ примет адекватные меры в ответ на угрозы своей национальной безопасности в связи с постройкой украинской оборонной компанией Fire Point завода по производству ракетного топлива для ВСУ в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности", - сказала она в ходе брифинга.
 
ВооруженияРОССИЯРФДАНИЯМария ЗахароваВСУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала