Захарова рассказала об ответе России на постройку завода Fire Point в Дании
Захарова рассказала об ответе России на постройку завода Fire Point в Дании
2025-12-04T15:55+0300
вооружения
россия
рф
дания
мария захарова
всу
в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. РФ примет адекватные меры в ответ на угрозы своей национальной безопасности в связи с постройкой украинской оборонной компанией Fire Point завода по производству ракетного топлива для ВСУ в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности", - сказала она в ходе брифинга.
