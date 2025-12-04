https://1prime.ru/20251204/otvet-865210405.html

Захарова рассказала об ответе России на постройку завода Fire Point в Дании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. РФ примет адекватные меры в ответ на угрозы своей национальной безопасности в связи с постройкой украинской оборонной компанией Fire Point завода по производству ракетного топлива для ВСУ в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности", - сказала она в ходе брифинга.

