Red Wings размещает пассажиров рейса Москва-Пхукет в гостинице за свой счет
2025-12-04T02:29+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings размещает пассажиров вернувшегося в "Домодедово" рейса Москва-Пхукет в гостинице за свой счет, сообщил РИА Новости перевозчик.
"Мы также размещаем пассажиров в гостинице за счет авиакомпании. Так обязан поступать каждый ответственный перевозчик", - говорится в сообщении.
Вечером 3 декабря экстренные службы сообщили РИА Новости, что у самолета авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы в Пхукет, случилось возгорание двигателя. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета и после выработки топлива самолет успешно совершил посадку. Никто из 425 человек на борту не пострадал.
В авиакомпании добавили, что пассажирам рейса Москва-Пхукет будут предоставлены питание и напитки, а также размещение в гостинице. Специалисты Росавиации предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wings как авиационный инцидент.
