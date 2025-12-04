https://1prime.ru/20251204/passazhiry-865185586.html

Red Wings размещает пассажиров рейса Москва-Пхукет в гостинице за свой счет

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings размещает пассажиров вернувшегося в "Домодедово" рейса Москва-Пхукет в гостинице за свой счет, сообщил РИА Новости перевозчик. "Мы также размещаем пассажиров в гостинице за счет авиакомпании. Так обязан поступать каждый ответственный перевозчик", - говорится в сообщении. Вечером 3 декабря экстренные службы сообщили РИА Новости, что у самолета авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы в Пхукет, случилось возгорание двигателя. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета и после выработки топлива самолет успешно совершил посадку. Никто из 425 человек на борту не пострадал. В авиакомпании добавили, что пассажирам рейса Москва-Пхукет будут предоставлены питание и напитки, а также размещение в гостинице. Специалисты Росавиации предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wings как авиационный инцидент.

