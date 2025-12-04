https://1prime.ru/20251204/politsejskie-865184995.html

В Магаданской области полицейские остановили пьяного водителя

В Магаданской области полицейские остановили пьяного водителя

МАГАДАН, 4 дек - ПРАЙМ. Полицейские в Магаданской области остановили пьяного водителя, пытавшегося скрыться от преследования, открыв огонь по колесам его автомобиля, сообщает УМВД России по региону. "В процессе погони лихач совершил дорожно-транспортное происшествие, наехав на ограждение, после чего продолжил движение. Чтобы предотвратить дальнейшие опасные действия водителя иномарки, автоинспекторы приняли решение применить табельное оружие для принудительной остановки его автомобиля и после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь по колёсам преследуемой машины", - говорится в сообщении. Поясняется, что нарушитель пытался сбежать, двигаясь на высокой скорости, вилял из стороны в сторону на проезжей части, создавая реальную угрозу для граждан. "В результате правонарушитель остановился и был задержан. Им оказался 29‑летний житель посёлка Сокол. В беседе со стражами правопорядка мужчина признался, что, накануне выпив коньяка, намеревался добраться до дома и укрыться в своей квартире. При освидетельствовании гражданина на состояние опьянения алкотестер показал наличие в выдыхаемом им воздухе 0,680 миллиграммов на литр этилового спирта", - дополняет ведомство. Сообщается также, что автомобиль лихача помещён на специализированную стоянку. А сам водитель ранее был лишен прав на полтора года за оставление места ДТП. Теперь же за нетрезвое вождение ему грозит штраф и повторное лишение водительских прав на срок до двух лет.

2025

